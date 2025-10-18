Liga 1: Sporting Cristal se enfrentará a Deportivo Garcilaso por la fecha 15

Deportivo Garcilaso y Sporting Cristal se miden en el estadio Inca Garcilaso de la Vega mañana a las 17:30 horas y Pablo López Ramos es el elegido para dirigir el partido.

Así llegan Deportivo Garcilaso y Sporting Cristal

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Deportivo Garcilaso en partidos de la Liga 1

Deportivo Garcilaso viene de ganar en su encuentro anterior a Juan Pablo II con un marcador de 1-0. Después de caer en 2 ocasiones y empatar 2 juegos, llega a esta jornada con 9 goles encajados frente a 4 a favor.

Últimos resultados de Sporting Cristal en partidos de la Liga 1

Sporting Cristal llega a este partido con una derrota por 2 a 3 ante ADT de Tarma. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates, en los que convirtió 7 goles y le han encajado 6.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 4 triunfos y 1 encuentro empatado. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 15 de junio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Sporting Cristal sacó un triunfo, con un marcador 3 a 2.

El encuentro será supervisado por Pablo López Ramos, el juez encargado.

Fechas y rivales de Deportivo Garcilaso en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 16: vs Ayacucho FC: 25 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs ADT de Tarma: 1 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Sporting Cristal en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 14: vs Universitario: 23 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Los Chankas: 26 de octubre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Comerciantes Unidos: 1 de noviembre - 17:15 (hora Argentina)

Horario Deportivo Garcilaso y Sporting Cristal, según país