Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 15 del Clausura?

Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso EN VIVO: se enfrentan este domingo 19 de octubre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco (Perú). El partido corresponde a la fecha 15 del Torneo Clausura por la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de las 5:30 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por RPP, L1 MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Sporting Cristal está contra las cuerdas en el Clausura. Sus posibilidades de ganar el torneo son remotas, a pesar que tendrá un exigente duelo en la altura visitando a Garcilaso y luego afrontará el partido pendiente ante Universitario.

Ni en el mejor escenario, el Clausura está sencillo a su alcance. Así, los celestes se centran en la lucha por ser Perú 2 para la Copa Libertadores y tienen que afirmarse en los playoffs.

Obligados a recuperar posiciones en el acumulado, visitan a un Garcilaso que ha experimentado altibajos, pero que también pelea por asegurar una participación internacional el siguiente año.

Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal: ¿cómo llegan a la fecha 14 del Torneo Clausura 2025?

Deportivo Garcilaso llega al cotejo después de derrotar 1-0 a Juan Pablo II en condición de visita, en Chongoyape. Por su lado, el partido de Sporting Cristal con la ‘U’ se reprogramó y su último juego fue la caída 3-2 ante ADT.

¿Cuándo y dónde juegan Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

El partido de Deportivo Garcilaso ante el elenco rimense de Sporting Cristal está programado para el domingo 19 de octubre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. El recinto tiene capacidad para recibir a 40 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido entre Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal comienza a las 5:30 p.m.

¿Dónde ver el Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal EN VIVO por TV?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1 MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

RPP transmitirá el Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal a través de los 89.7 FM, 730 AM, sus diversas señales a nivel nacional y también mediante Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.

Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal: alineaciones posibles

Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Juan Diego Lojas, Aldair Salazar, Orlando Núnez, Erick Canales; Jefferson Portales, Carlos Beltrán, Nicolás Gómez, Kevin Sandoval; Pablo Erustes y Ezequiel Naya.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Ian Wisdom, Yoshimar Yotún ©; Santiago González, Christofer Gonzales y Felipe Vizeu.

Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal: últimos resultados

13/10/2025 | Juan Pablo II 0-1 Deportivo Garcilaso – Clausura

05/10/2025 | Deportivo Garcilaso 2-4 Alianza Atlético – Clausura

30/09/2025 | Cusco FC 4-0 Deportivo Garcilaso – Clausura