Liga 1: UTC recibirá a Universitario por la fecha 10

Te contamos la previa del duelo UTC vs Universitario, que se enfrentarán en el Estadio Mansiche mañana a las 19:00 horas.

UTC y Universitario se medirán mañana a las 19:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 10 de la Liga 1 y se disputará en el Estadio Mansiche.

Así llegan UTC y Universitario

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de UTC en partidos de la Liga 1

UTC no quiere lamentar otra caída: 1 a 3 finalizó su partido frente a ADT de Tarma. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 2 y 2 fueron empate. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 8.

Últimos resultados de Universitario en partidos de la Liga 1

Universitario llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Melgar. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 2 empates. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 2.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 27 de abril, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Universitario resultó vencedor por 6 a 0.

Fechas y rivales de UTC en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 11: vs Deportivo Garcilaso: 25 de septiembre - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Los Chankas: 29 de septiembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Comerciantes Unidos: 3 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Universitario en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 11: vs Cusco FC: 27 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Alianza Atlético: 1 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Juan Pablo II: 5 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Horario UTC y Universitario, según país