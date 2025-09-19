Universitario vs. UTC EN VIVO: se enfrentan en Trujillo por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario vs. UTC EN VIVO: se enfrentan este sábado 20 de septiembre en el Estadio Mansiche, en Trujillo (Perú). El partido corresponde a la fecha 10 del Torneo Clausura por la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de las 7:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por RPP, L1 MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

El descanso de mitad de semana trajo cambios para Universitario. Tras el triunfazo en Arequipa que los afirmó en la cima del Clausura, el no jugar la fecha siguiente llevó a los cremas a quedar detrás de Cusco FC, el nuevo líder.

La diferencia es solo de un punto, pero los dorados tienen un partidos menos jugado que la ‘U’. Así, los cremas deben seguir a tope con sus resultados y esperar un traspié de Cusco para volver a depender de sí mismo.

Antes de medirse al conjunto cusqueño en la jornada 11, visitará en Trujillo a UTC, que tiene serios problemas con la permanencia. Al darle prioridad a la taquilla, el ‘Gavilán’ no tendrá a la altura de Cajabamba de su lado.

Los de Jorge Fossati viajaron con la novedad de tener a Anderson Santamaría en lista. A pesar que se lesionó el último fin de semana, el zaguero evolucionó rápido y esperarán hasta el final para considerarlo.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

UTC vs Universitario: altas y bajas en la fecha 10 del Torneo Clausura 2025



UTC recupera al lateral izquierdo Joaquín Aguirre tras cumplir con una fecha de suspensión. Universitario, en tanto, sigue teniendo suspendido a Rodrigo Ureña y existe la posibilidad de que Anderson Santamaría esté apto tras avanzar con su recuperación.

¿Cuándo y dónde juegan UTC vs Universitario EN VIVO por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025?

El partido de UTC ante el elenco de Universitario de Deportes está programado para el sábado 20 de septiembre en el Estadio Mansiche, en la ciudad de Trujillo. El recinto tiene capacidad para recibir a 25 000 espectadores, aproximadamente.

𝗩𝗲𝗹𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝗰𝘂𝗶𝗱𝗮𝗱𝗼 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼𝘀 𝗳𝘂𝘁𝗯𝗼𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮𝘀 💪



Universitario inauguró una moderna sala de hidroterapia en Campo Mar U, que se suma al Área de Salud y Rendimiento.



👉 Pozas de hidromasaje y sauna al servicio del primer… pic.twitter.com/nRWKKYHLdb — Universitario (@Universitario) September 18, 2025

¿A qué hora juegan UTC vs Universitario EN VIVO por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido entre UTC vs. Universitario comienza a las 7:00 p.m.

, el partido entre UTC vs. Universitario comienza a las 7:00 p.m. En Colombia, el partido entre UTC vs. Universitario comienza a las 7:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre UTC vs. Universitario comienza a las 7:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre UTC vs. Universitario comienza a las 8:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre UTC vs. Universitario comienza a las 8:00 p.m.

En Chile, el partido entre UTC vs. Universitario comienza a las 8:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre UTC vs. Universitario comienza a las 9:00 p.m.

En Argentina, el partido entre UTC vs. Universitario comienza a las 9:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre UTC vs. Universitario comienza a las 9:00 p.m.

En Brasil, el partido entre UTC vs. Universitario comienza a las 9:00 p.m.

En México (CDMX), el partido entre UTC vs. Universitario comienza a las 6:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre UTC vs. Universitario comienza a las 8:00 p.m.



En España, el partido entre UTC vs. Universitario comienza a las 02:00 a.m. (domingo)

¿Dónde ver el UTC vs Universitario EN VIVO por TV?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1 MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

RPP transmitirá el UTC vs. Universitario a través de los 89.7 FM, 730 AM, sus diversas señales a nivel nacional y también mediante Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.

UTC vs Universitario: alineaciones posibles

UTC: Diego Campos; Joshua Cantt, Piero Serra, José Luján, Anthony Rosell; Cristian Mejía; Luis Enrique Álvarez, André Vásquez, Juan Cruz Vega, Erinson Ramírez; Jarlín Quintero.

Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Jairo Vélez, Alex Valera.

UTC vs Universitario: ¿cuánto pagan las casas de apuestas?

Casa de Apuestas UTC EMPATE UNIVERSITARIO Betano 7.80 4.30 1.42 Apuesta Total 7.00 4.20 1.42 Doradobet 7.00 4.20 1.46 Te Apuesto 7.54 3.92 1.51