Liga 1: UTC se enfrentará a Alianza Atlético por la fecha 5

Alianza Atlético y UTC se miden en el estadio Campeones del 36 mañana a las 15:00 horas y Sebastián Lozano Bedoya es el elegido para dirigir el partido.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Atlético y UTC se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 5 de la Liga 1, a partir de las 15:00 horas en el estadio Campeones del 36.

Así llegan Alianza Atlético y UTC

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Alianza Atlético en partidos de la Liga 1

Alianza Atlético no pudo ante Deportivo Binacional en el Guillermo Briceño Rosamedina. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego y 3 fueron empate. En esos últimos partidos, le convirtieron 3 goles y logró anotar 2 a sus rivales.

Últimos resultados de UTC en partidos de la Liga 1

UTC llega a este partido con una derrota por 1 a 2 ante Cusco FC. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 derrotas y 2 empates, en los que convirtió 2 goles y le han encajado 5.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 2 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (3) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 8 de marzo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y fue un empate por 0 a 0.

El encuentro será supervisado por Sebastián Lozano Bedoya, el juez encargado.

Fecha y rival de Alianza Atlético en el próximo partido de la Liga 1

Fecha 6: vs Cusco FC: 17 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Fecha y rival de UTC en el próximo partido de la Liga 1

Fecha 6: vs Juan Pablo II: 16 de agosto - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Sporting Cristal: 23 de agosto - 13:00 (hora Argentina)

Horario Alianza Atlético y UTC, según país