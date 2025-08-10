Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Liga 1: UTC se enfrentará a Alianza Atlético por la fecha 5

UTC se enfrentará a Alianza Atlético por la fecha 5
UTC se enfrentará a Alianza Atlético por la fecha 5
Nota IA

por Nota IA

·

Alianza Atlético y UTC se miden en el estadio Campeones del 36 mañana a las 15:00 horas y Sebastián Lozano Bedoya es el elegido para dirigir el partido.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Atlético y UTC se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 5 de la Liga 1, a partir de las 15:00 horas en el estadio Campeones del 36.

Así llegan Alianza Atlético y UTC

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Alianza Atlético en partidos de la Liga 1

Alianza Atlético no pudo ante Deportivo Binacional en el Guillermo Briceño Rosamedina. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego y 3 fueron empate. En esos últimos partidos, le convirtieron 3 goles y logró anotar 2 a sus rivales.

Últimos resultados de UTC en partidos de la Liga 1

UTC llega a este partido con una derrota por 1 a 2 ante Cusco FC. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 derrotas y 2 empates, en los que convirtió 2 goles y le han encajado 5.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 2 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (3) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 8 de marzo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y fue un empate por 0 a 0.

El encuentro será supervisado por Sebastián Lozano Bedoya, el juez encargado.


Fecha y rival de Alianza Atlético en el próximo partido de la Liga 1
  • Fecha 6: vs Cusco FC: 17 de agosto - 20:30 (hora Argentina)
Fecha y rival de UTC en el próximo partido de la Liga 1
  • Fecha 6: vs Juan Pablo II: 16 de agosto - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Sporting Cristal: 23 de agosto - 13:00 (hora Argentina)
Horario Alianza Atlético y UTC, según país
  • Argentina: 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Alianza Atlético UTC Liga 1

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA