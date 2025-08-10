Alianza Atlético vs UTC EN VIVO: ¿a qué hora juegan y por dónde ver la fecha 5 del Torneo Clausura?

Alianza Atlético vs UTC EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por la fecha 5 del Torneo Clausura.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Atlético vs UTC EN VIVO: se enfrentan este lunes 11 de agosto por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Campeones del 36 de la ciudad de Sullanada, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Alianza Atlético vs UTC: altas y bajas para la fecha 5 del Torneo Clausura 2025



Alianza Atlético no contarán con Stefan Fernández por tarjeta roja. Mientras que UTC no tendrá a Koichi Aparicio por lesión y, posiblemente, con Luis Garro, también por lesión.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Atlético vs UTC en vivo por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025?



El partido entre Alianza Atlético vs UTC se disputará este lunes 11 de agosto en el Estadio Campeones del 36 de la ciudad de Sullana. El recinto tiene capacidad para 12 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Atlético vs UTC en vivo por el Torneo Clausura 2025?



En Perú, el partido Alianza Atlético vs UTC comienza a las 3:00 p.m.

En Colombia, el partido Alianza Atlético vs UTC comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Atlético vs UTC comienza a las 3:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza Atlético vs UTC comienza a las 4:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Atlético vs UTC comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Atlético vs UTC comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Atlético vs UTC comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Atlético vs UTC comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Atlético vs UTC comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Atlético vs UTC comienza a las 5:00 p.m.

En España, el partido Alianza Atlético vs UTC comienza a las 10:00 p.m.

¿Dónde ver el Alianza Atlético vs UTC en vivo por TV?



El partido entre Alianza Atlético vs UTC se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, será transmitido por L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Alianza Atlético vs UTC: alineaciones posibles

Alianza Atlético: Melian; Villegas, Guzmán, Pérez, Benincasa, Perleche; Graneros, Ysique, Illanes, Olmedo; Larios.

UTC: Campos; Aguirre, Rugel, Álvarez, Rosell, Villamarín; Vásquez, Oncoy, Mejía Ramírez; Quintero.