Humo blanco en el deporte rey local. Este miércoles se llevó a cabo una reunión entre el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, con el entrenador de la Selección Peruana, Juan Reynoso. Todo para el reinicio de la Liga 1 2023.

Se llegó a buen puerto ya que se autorizó que la Liga 1 2023 se juegue a partir de este fin de semana, en el marco de su tercera jornada (las dos primeras pendientes). Posterior al anuncio, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) emitió un comunicado al respecto, en donde confirma la vuelta de la primera división peruana.

"La Liga 1 Betsson Apertura 2023 empezará este fin de semana con la fecha 3, la cual se jugará sin público por recomendación de las autoridades", remarcan.

Comunicado de la Liga 1 por el campeonato 2023

En la otra parte del texto, desde la Liga comentaron la vuelta del fútbol en el marco de las protestas que se desarrollan a lo largo del país.

"La LFP agradece la predisposición del Gobierno para viabilizar el inicio del campeonato y se compromete a seguir los lineamientos para que los hinchas pronto puedan volver a los estadios en un ambiente de seguridad", indican.

Por último, señalan que la "LFP comunicará en breve la programación actualizada de la fecha 3" del torneo peruano de primera división.

De otro lado, luego de conocerse la decisión del gobierno en dar luz verde para el inicio del campeonato, RPP Noticias pudo conocer que el encuentro entre Sporting Cristal y Alianza, que deberá jugarse a puertas cerradas, finalmente se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

La Liga 1 vuelve con un partidazo

El encuentro, previsto para la fecha 3 de la Liga 1 2023, se iba a jugar en el Estadio Nacional, pero con la nueva disposición del gobierno esta idea quedó descartada.

Principalmente porque al no contar con hinchas, no habrá taquilla favorable para el elenco rimense y porque no tiene sentido alquilar el primer escenario deportivo del país para un encuentro de esta condición.

