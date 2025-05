Luis Ramos en la mira de Universitario: el '9' interesa como refuerzo para la Copa Libertadores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes volvió a instalarse en los octavos de final de la Copa Libertadores después de 15 años. El actual bicampeón del fútbol peruano clasificó a la siguiente ronda tras obtener un empate frente a River Plate en Argentina, lo que le permitió quedarse con el segundo lugar de su grupo.

La clasificación lleva a Universitario a considerar reforzar su plantel para encarar los partidos de eliminación directa, algo respaldado por el importante ingreso económico conseguido tras instalarse en octavos.

El comando técnico de Jorge Fossati tiene en mente potenciar su delantera y el nombre que interesa en el conjunto crema tiene nacionalidad peruana: Luis Ramos.

Luis Ramos, en el radar de Universitario

Luis Ramos está convocado por Óscar Ibáñez para los próximos partidos de la Selección Peruana, aunque sus primeras experiencias con la ‘Bicolor’ se dieron durante el ciclo de Fossati, llegando a aparecer en dos partidos por las Eliminatorias.

El atacante de 25 años llegó para esta temporada a las filas del América de Cali de Colombia, donde cuenta por ahora con tres tantos en el Apertura y dos en la Copa Sudamericana.

Ramos llegó a América en condición de préstamo desde Cusco FC por todo el 2025, sin embargo, RPP pudo conocer que se están viendo alternativas para el atacante en la segunda mitad del curso.

Universitario tiene interés en fichar al ‘9’, quien ha mostrado buenos pasajes con América en Colombia y que tiene a favor el plus de no ocupar una plaza de extranjero.

La ‘U’ ha establecido ya contacto con su represente y también con Cusco FC, dueño de su pase.

“No es ningún rumor lo de Universitario de Deportes. Se han contactado con mi empresario y cuando a uno le va bien en el fútbol se van a acercar muchos equipos”, declaró Ramos en Super Combo del Deporte sobre la posibilidad de salir de América.

¿Diego Churín se va de Universitario?

La posibilidad de Luis Ramos no complica a Universitario con el tema de cupos de extranjero en la Liga1. Si la ‘U’ quiere fichar a un futbolista del exterior, tendrá que cambiarlo por uno de los que actualmente tiene en su plantel.

El único extranjero que no es titular en Universitario es el delantero Diego Churín, no obstante, pensar en un jugador del exterior no lleva a considerar necesariamente en su salida. Jorge Fossati, hasta el momento, lo tiene en consideración.

En relación a ello, se deslizó el nombre del atacante uruguayo Abel Hernández como alternativa para la ‘U’. Anteriormente fue ofrecido al club, pero en la actualidad no está en los planes.