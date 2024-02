Martín Cauteruccio, a la caza de Emanuel Herrera: ¿romperá el récord goleador con Sporting Cristal?

El tricampeonato nacional que consiguió Universitario de Deportes en 2000 tuvo como elemento estelar al delantero brasileño Eduardo Esidio, quien fue el máximo artillero de aquel torneo, con 37 goles. La cifra era un escándalo, prácticamente inalcanzable, hasta que -18 años después- fue desplazada en el archivo por Emanuel Herrera.

En el Descentralizado 2018, Sporting Cristal mostró una gran superioridad respecto a sus rivales, contando con un centrodelantero capaz de resolver situaciones difíciles. Emanuel Herrera se marchó a La Florida tras un breve paso por Melgar y el argentino se exhibió en el fútbol peruano consiguiendo 40 goles en 42 partidos; un récord de anotaciones convertidas por un jugador en un mismo año en el balompié nacional.

Dicha marca apuntaba a quedar vigente por largo tiempo, aunque, en la presente Liga 1, emerge un muy firme candidato con la intención de romperla. Se trata de Martín Cauteruccio, el ‘9’ que fichó Sporting Cristal para que su jerarquía les permita volver a ilusionar con un título.

Martín Cauteruccio vs. Emanuel Herrera

En cuatro jornadas disputadas por la Liga 1 2024, Martín Cauteruccio registra 10 goles. El uruguayo le ha convertido un ‘hat-trick’ a ADT, dobletes a Sport Boys y a Cienciano -en Cusco-, y un triplete más a Los Chankas. Emanuel Herrera en sus primeros cuatro partidos por el campeonato también logró anotar de forma consecutiva: dos a Sport Rosario, uno a Alianza Lima, dos a Comerciantes Unidos y dos más a San Martín.

Para llegar a las diez dianas, la ‘Maquinaria’ Herrera necesitó de un octavo partido. Si bien para las estadísticas todos los goles valen lo mismo, es oportuno señalar un detalle de la forma de esas conquistas.

En esos primeros 10 goles firmados por Emanuel Herrera, tres fueron por la vía del penal. Por el lado de ‘Caute’, de sus diez goles solo uno ha sido con remate desde el punto de penal, cuando facturó así ante Cienciano. Vale señalar que a los rimenses en Cusco le sancionaron a favor por primera vez una pena máxima, de la que se encargó su ariete.

Si no se contaran los penales, los números todavía siguen siendo más favorables a Martín Cauteruccio respecto a los de Emanuel Herrera. Y existe un factor adicional para tener en cuenta. En 2018, la primera visita a la altura de Sporting Cristal fue a Ayacucho. El DT Mario Salas optó por no contar con su equipo principal para ese cotejo (fecha 5), por lo que el argentino no enfrentó a los ‘zorros’. En el caso de Enderson Moreira en la Liga 1 de este año, no dudó en llevar a sus mejores futbolistas al Cusco y ahí Cauteruccio respondió con un doblete. El exatacante de Independiente estuvo en todos los compromisos hasta el momento.

Cauteruccio, el goleador que esperaban en La Florida

Los números reflejan que Martín Cauteruccio ha tenido un notorio mejor arranque goleador con Sporting Cristal en el fútbol peruano del que realizó Emanuel Herrera con los celestes en 2018. Si la tendencia se sostiene, probablemente el uruguayo llegaría a establecer un nuevo récord, pero se debe considerar las diferencias entre ambos torneos.

Herrera, contando las finales por el título nacional, jugó 42 partidos. Para esta campaña, Cauteruccio podría jugar en 17 fechas por el Apertura, 17 partidos por el Clausura y dos más ante las eventuales finales. Si el Sporting disputase semifinales, se añadirían dos compromisos más. Es decir, un máximo de 38 presentaciones, número inferior al total que jugó Herrera.

Pero dejando atrás los registros, Sporting Cristal demuestra haber dado en la tecla respecto al ‘9’ tras fallidos intentos en los últimos años: Brenner Marlos, quien hizo más goles que los centrodelanteros que recientemente se vistieron de celeste, llegó a 13 tantos en un año. Mientras están en búsqueda de encontrar un funcionamiento que los convierta en un cuadro sólido (en todos los partidos les han convertido), Martín Cauteruccio es la garantía para seguir peleando arriba en la Liga 1, esperando que su influencia se exprese también en la Copa Libertadores.