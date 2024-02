Martín Cauteruccio y su momento en Sporting Cristal: "No sorprende porque tiene jerarquía y calidad"

Martín Cauteruccio llegó a Sporting Cristal para ayudar al equipo celeste a ser campeón nuevamente en la Liga 1 Te Apuesto. Hasta el momento, justifica su fichaje al cuadro rimense.

Y es que Martín Cauteruccio, delantero uruguayo de 36 años, lleva 10 goles en Sporting Cristal en tan 4 cuatro jornadas jugadas del Torneo Apertura 2024. A punta de tantos y un envidiable olfato goleador, el atacante charrúa se metió a toda la hinchada celeste al bolsillo rápidamente. Viene de anotar un triplete a Los Chankas en el Estadio Nacional.

Previo a su llegada al elenco rimense, Cauteruccio pasó por Independiente de Avellaneda, del cual salió al declararse jugador libre aduciendo falta de pagos. En relación con el momento del atacante, RPP Deportes habló con Nicolás Brusco, periodista argentino de ESPN que cubre al 'Rojo', quien dio sus impresiones debido al nivel de 'Caute' en La Florida.

Descentralizado Martín Cauteruccio usa el dorsal 9 en Sporting Cristal.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

Sporting Cristal y un refuerzo acertado en Martín Cauteruccio

"No me sorprende que haga muchos goles porque tiene jerarquía y calidad, a pesar de estar en los últimos momentos de su carrera. Sus números actuales son demasiado buenos porque diez goles en cuatro partidos es un montón. Anda bien allá porque se debe sentir cómodo. Si el equipo juega para él y le dan chances en el área, es un jugador que la calidad la mantiene", sostuvo.

En otro momento, comentó lo que fue el paso del futbolista en el 'Rojo'. En el año 2023, por ejemplo, anotó 11 goles a lo largo de la temporada de la liga argentina de primera división.

"No le fue mal en Independiente. El tema es que le dio salmonella y estuvo tres meses sin jugar. Volvió al final unos minutos y después Carlos Tevez (director técnico) no lo iba a tener en cuenta. Antes de eso había hecho bastantes goles, aún jugando en un contexto medio malo porque el equipo no venía bien", sostuvo sobre Martín Cauteruccio.

Ahora, al también exjugador de cuadros como San Lorenzo, Quilmes y Cruz Azul se le viene un duro reto por la Copa Libertadores ya que el equipo que dirige Enderson Moreira visita el martes 20 de febrero a Always Ready en La Paz por la ida de la Fase 2.

¿En qué va la demanda de Independiente a Martín Cauteruccio?

RPP pudo conocer que en el club argentina depositaron un monto a Agremiados de Argentina por una deuda al futbolista, pero que este último no fue notificado según la reglamentación por lo que no lo cobró. Es así que se declaró como agente libre y firmó por los celestes.

Independiente ha demandado a Martín Cauteruccio ante FIFA por 5 millones de dólares, cifra que estaba fija como cláusula de rescisión. Incluso, indican que en Agremiados les dan el aval de que se hizo el pago de lo que le debían en tiempo y forma.

En el club 'che' esperaban cerca de 200 mil dólares por su traspaso porque no lo iban a tomar en cuenta y la 'SC' también fue colocado en la demanda al considerarse responsable solidario.

Con la nueva calculadora de RPP Deportes podrás descubrir quién será el nuevo campeón nacional. Ingresa al link, coloca tus pronósticos y tendrás la tabla de posiciones actualizada en tiempo real.

NUESTROS PODCAST

¿Por qué es importante vacunarse contra el Sarampión?

El Minsa anunció un caso de Sarampión en el distrito limeño de Surco. El Dr. Elmer Huerta nos explica por qué es importante vacunarse contra esta enfermedad.