Madre de Paolo Guerrero dice que extorsionadores pidieron pago de "siete cifras" y enviaron foto de su familia

Petronila Gonzales Ganoza, madre del futbolista Paolo Guerrero, dio mayores detalles de los mensajes extorsivos que ha venido recibiendo desde que se dio a conocer que el ‘9’ de la selección peruana firmó contrato con el club trujillano Universidad César Vallejo.

Doña Peta, como es conocida en el ambiente futbolístico, dijo en el programa Ocurre ahora de ATV, que organizaciones criminales de dicha ciudad no han parado de amenazarla a través del Whatsapp, siendo el último uno que recibió este viernes.

La madre del destacado futbolista expresó su temor, pues le enviaron la foto de todos sus hermanos, de Paolo Guerrero y de su nieta; además de pedirle el pago “de siete cifras” a cambio de no hacerles daño.

“Por eso decidí entrar con todo porque con ella (la hija de Paolo) no se van a meter, yo soy bien fuerte, le quieren hacer daño a mi hijo cuando él le ha dado bastantes triunfos al Perú”, indicó Doña Peta.

Pidió a Paolo Guerrero no ir a Trujillo

Afirmó, también, que fue ella quien le pidió a Paolo Guerrero no ir a Trujillo ante el temor de que le pueda suceder algo.

“Él no se ha arrepentido (de jugar en César Vallejo), yo le pedí como madre que no venga porque sería fatal que a mi hijo le pase algo, porque a mí me mandan (los mensajes) para que yo le diga”, señaló.

“Cómo va a ir si no tiene las garantías suficientes para que vaya a Trujillo. Nosotros no somos malos con nadie”, agregó.