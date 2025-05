Melgar apela a sanción sobre Horacio Orzán luego que Comisión Disciplinaria ampliara el castigo a 8 fechas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El pasado 12 de abril, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) sancionó duramente a Horacio Orzán, volante de Melgar. Le dio cuatro fechas de suspensión por agravios ál árbitro Diego Haro en cotejo contra Ayacucho FC (3-2).

No todo quedó allí ya que el castigo al jugador de FBC Melgar fue ampliado a ocho jornadas debido a que, según el informe del delegado del partido, el futbolista ingresó al vestuario del club rojinegro estando sancionado. Por lo mismo, desde el dominó se pronunciaron tajantemente sobre el caso Horacio Orzán.

"El club ha presentado la apelación correspondiente. Consideramos que esta segunda sanción, al igual que la inicial, carece de sustento objetivo y vulnera los principios fundamentales del debido proceso", indican desde Melgar por medio de un comunicado.

COMUNICADO OFICIAL. 🔴⚫️ Agradeceremos su difusión. pic.twitter.com/5waN0OEZKq — FBC Melgar (@MelgarOficial) April 30, 2025

Melgar saca cara por Horacio Orzán

Asimismo, desde el cuadro de la ciudad de Arequipa lamentan los castigos que se han dado en su contra en los últimos meses.

"Nos preocupa profundamente la reiteración de sanciones dirigidas sin correlato con los hechos y que afectan gravemente la equidad y la integridad del torneo", remarcan desde el 'León del Sur'.

Además, en el Melgar añaden que "reafirmamos nuestro compromiso con la justicia deportiva, el respeto al debido proceso y la defensa de nuestros jugadores. Por ello, continuaremos agotando todas las vías legales que corresponden en el marco de los reglamentos vigentes".

Hay que tener encuentra que, por lo pronto, Horacio Orzán se perderá el partido de este jueves 1 de mayo en el que su conjunto recibirá a Comerciantes Unidos.

Programación de la fecha 11 del Apertura 2025

Jueves 1 de mayo

7:30 p.m. Melgar vs. Comerciantes Unidos (Estadio Monumental de la UNSA - Arequipa)

Viernes 2 de mayo

3:30 p.m. Sport Huancayo vs. Atlético Grau (Estadio IPD Huancayo)

7:30 p.m. Alianza Lima vs. Cienciano (Estadio Alejandro Villanueva - Lima)

Sábado 3 de mayo

1:00 p.m. UTC vs. Deportivo Garcilaso (Estadio Municipal Contreras Jara - Cajabamba)

3:30 p.m. Juan Pablo II vs. Ayacucho FC (Estadio de la Juventud - Lambayeque)

6:30 p.m. Cusco FC vs. Universitario (Estadio Inca Garcilaso de la Vega - Cusco)

Domingo 4 de mayo

1:00 p.m. Sport Boys vs. Alianza Universidad (Estadio Miguel Grau - Callao)

3:30 p.m. Alianza Atlético vs. ADT (Estadio Campeones del 36 - Sullana)

6:00 p.m. Binacional vs. Los Chankas (Estadio Briceño Rosamedina - Juliaca)

* Sporting Cristal: descansa

