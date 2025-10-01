Últimas Noticias
Melgar vs Cienciano EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 12 del Torneo Clausura 2025?

Melgar vs Cienciano EN VIVO | Guía TV Liga 1
Melgar vs Cienciano EN VIVO | Guía TV Liga 1 | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Melgar vs Cienciano EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 12 del Torneo Clausura.

Melgar vs Cienciano EN VIVO: se enfrentan este jueves 2 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El encuentro se disputará en el estadio de la UNSA, desde las  7:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Melgar vs Cienciano: ¿cómo llegan al Clásico del Sur en el Torneo Clausura 2025?

Melgar llena con una buena racha de partidos sin perder. De los últimos cinco, solo cayó en uno, por lo que se ubica en el noveno lugar con 14 unidades. Cienciano tiene un punto más que su rival, pero ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos.  

¿Cuándo y dónde juegan Melgar vs Cienciano en vivo por el Torneo Clausura 2025?

El encuentro entre Melgar vs Cienciano se disputará este jueves 2 de octubre en el estadio de la UNSA. El recinto tiene capacidad para 40 370 espectadores.

¿A qué hora juegan Melgar vs Cienciano en vivo por el Torneo Clausura 2025?

  • En Perú, el partido Melgar vs Cienciano comienza a las 7:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Melgar vs Cienciano comienza a las 7:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido Melgar vs Cienciano comienza a las 7:30 p.m.
  • En Chile, el partido Melgar vs Cienciano comienza a las 8:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Melgar vs Cienciano comienza a las 8:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Melgar vs Cienciano comienza a las 8:30 p.m.
  • En Brasil, el partido Melgar vs Cienciano comienza a las 9:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Melgar vs Cienciano comienza a las 9:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido Melgar vs Cienciano comienza a las 9:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido Melgar vs Cienciano comienza a las 9:30 p.m.

¿Qué canal transmite el Melgar vs Cienciano en vivo por TV?

El partido entre Melgar vs Cienciano será transmitido EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, lo podrás ver por L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe

Melgar vs Cienciano: alineaciones posibles

Melgar: Cáceda; Lazo, Barrios, Deneumostier, González; Tandazo, Orzán, Quagliata; Bordacahar, D'Arrigo y Cuesta.

Cienciano: Barrios; Amondaraín, Galeano, Valoyes; Neira, Torrejón, Aguirre, Beto da Silva; González, Hohberg y Garcés.

