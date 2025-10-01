Liga 1: Melgar y Cienciano juegan el clásico del sur este jueves

Palpitamos la previa del choque entre Melgar y Cienciano. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Diego Haro Sueldo.

Melgar ejercerá mañana la localía ante Cienciano, desde las 19:30 horas y en el marco de la fecha 12 de la Liga 1.

Así llegan Melgar y Cienciano

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Melgar en partidos de la Liga 1

Melgar viene de un resultado igualado, 1-1, ante Comerciantes Unidos. Posee un historial reciente de 1 victoria, 2 empates y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 11 goles a favor y habiendo recibido 7.

Últimos resultados de Cienciano en partidos de la Liga 1

Cienciano llega con ventaja tras derrotar a Alianza Lima con un marcador 2 a 1. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 10 goles y le han convertido 8.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 4 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 10 de mayo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y fue Melgar quien ganó 1 a 2.

Diego Haro Sueldo es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de Melgar en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 13: vs Grau: 4 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Alianza Universidad: 14 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Sport Boys: 20 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Cienciano en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 14: vs UTC: 13 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Cusco FC: 18 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Horario Melgar y Cienciano, según país