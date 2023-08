Melgar vs. Sport Huancayo EN VIVO: ¿A qué hora y dónde ver el partido por la fecha 11 del Torneo Clausura?

Melgar vs. Sport Huancayo EN VIVO: se enfrentan este domingo 27 de agosto por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson.

El encuentro se disputará en el Estadio de la UNSA, desde las 3:30 p.m. hora peruana, y será trasmitido por la señal de Liga1 Max. También podrás seguir las incidencias EN DIRECTO y ver los goles por RPP.pe.

Melgar empezó con una seguidilla de partidos sin ganar que daban cuenta que el Descentralizado 2023 no sería nada fácil. Sin embargo, la llegada de Mariano Soso cambio la perspectiva del equipo.

Ahora, en el Torneo Clausura, necesitan sumar de a tres para no perderle pisada a Sporting Cristal. Una victoria lo podría a dos puntos de los celestes.

A pesar de ello, el propio técnico indicó que no es una obligación salir campeón nacional.

“Yo he firmado un contrato por dos años con Melgar y el club no me ha obligado a ser campeón, eso lo determina nuestro trabajo que está siendo evaluado y medido por la evolución permanente del equipo, yo intuyo que hay una frustración por no ver a Melgar liderando el torneo. Hay que poder reparar que tenemos equipos muy competitivos como Sporting Cristal, Universitario y Alianza Lima que tienen buenos planteles y comandos técnicos”, señaló Soso

Sport Huancayo también está atravesando un buen momento en la Liga 1. Sin embargo, solo ha podido ganar dos de los últimos cinco partidos, situación que ha llevado al club a alejarse un poco de la zona de arriba de la tabla.

“Venimos haciendo las cosas bien, obtuvimos un buen resultado contra Mannucci y ahora vamos a Arequipa por los tres puntos”, indicó Marcos Lliuya para Best Cable.

“Melgar es un equipo muy duro, tiene la idea del entrenador y hemos trabajado bien en la semana para contrarrestar sus ataques”, complementó.

Melgar vs. Sport Huancayo: últimos resultados

Melgar vs. Sport Huancayo: horarios en el mundo

Perú: 3:30 p.m.

Colombia: 3:30 p.m.

Ecuador: 3:30 p.m.

México: 2:30 p.m.

Bolivia: 4:30 p.m.

Paraguay: 4:30 p.m.

Venezuela: 4:30 p.m.

Argentina: 5:30 p.m.

Chile: 5:30 p.m.

Uruguay: 5:30 p.m.

¿Dónde ver el Melgar vs. Sport Huancayo?

El partido entre Melgar vs. Sport Huancayo se jugará en el Estadio de l UNSA y será televisado por la señal de Liga 1 Max. También podrás seguir las incidencias y los goles EN DIRECTO por RPP.pe.

Melgar vs. Sport Huancayo: previa del partido

