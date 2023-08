Fabrizio Roca, goleador de Sport Boys: "Me llevaron a Universitario, pero demoraron en llegar a un acuerdo"

La última convocatoria de la Selección Peruana, solo con futbolistas del medio local, se divide entre los jugadores que buscan un quedarse en la lista definitiva para el inicio de las Eliminatorias y el conjunto Sub 23 que trabajará con ‘Chemo’ Del Solar pensando en el Preolímpico 2024.

Para ese segundo grupo fue llamado Fabrizio Roca, delantero de 21 años que pertenece a Sport Boys y quien es el goleador de la ‘Misilera’ en la actual Liga 1 Betsson (junto a Jesús Barco).

“Cuando salí de entrenar y estaba en el carro observé mi nombre entre los convocados de la selección. Mis compañeros me felicitaron. Llegué a casa y mi mamá estaba llorando, mi papá estaba feliz. Solo ellos saben lo que he pasado", contó Roca en D Sports.

Fabrizio Roca, el goleador de Sport Boys

Fabrizio Roca desarrolla su segunda temporada en el equipo chalaco y en el curso actual ha sido titular 10 veces en un total de 24 compromisos. Aunque no comenzó las acciones de forma frecuente, cuenta con cinco anotaciones y dos asistencias, lo que lo convierte en el jugador que más incidió en los goles de Sport Boys en el año.

“Me acompaña un psicólogo deportivo para no bajar mi rendimiento. Mi trabajo es constante. No es la primera vez que me pasa ser suplente. Siempre he sido perseverante. Así me den 10 o 15 minutos, tengo que demostrar por qué debo ser el titular”, comentó.

Roca, el delantero que pudo ser de Universitario

Fabrizio Roca se formó en Cantolao y durante el 2020 debutó a nivel profesional con el Deportivo Llacuabamba. El futbolista detalló que, tras actuar en la reserva de Comerciantes Unidos durante un tramo del siguiente año, tuvo la oportunidad en 2022 de integrarse a Universitario de Deportes.

"Tenía 20 años y me llevaron a la 'U'. Dijeron que me quedaría en la reserva. No llegaron a un acuerdo conmigo y demoraron un poco. Entonces me habló Germán Pinillos y me llevó a Sport Boys con contrato mínimo en el primer equipo y a jugar en la reserva", indicó.

Fabrizio Roca es parte del grupo de delanteros que fueron llamados a la Selección Peruana y arrancarán los trabajos en Videna desde el lunes 28 de agosto. Los otros atacantes son Joao Grimaldo, Andy Polo, Bryan Reyna, Matías Succar, Alex Valera, Christopher Olivares y Jhamir D’Arrigo.

