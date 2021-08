Municipal en la Liga 1. | Fuente: Liga 1

Municipal vs. Ayacucho FC EN VIVO | Hoy, viernes 6 de agosto desde las 11:0 a.m., el cuadro edil se enfrenta con el equipo ayacuchano por la quinta fecha de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson. No te pierdas este emocionante encuentro de la liga de fútbol profesional más importante de Perú. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.







NUESTROS PODCAST

Si estoy vacunado o vacunada contra la Covid-19, ¿puedo contagiarme y contagiar a otras personas?

Todas las vacunas aprobadas en el Perú son eficaces para evitar casos graves y fallecimiento por covid-19. Sin embargo, aún habiendo recibido ambas dosis de la vacuna, existe la posibilidad de contagiarse y contagiar a otros. ¿Qué sucede en específico con la variante Delta? ¿Las vacunas nos protegen del contagio de esta variante?