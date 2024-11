Nelson Cabanillas dio detalles sobre su futuro: ¿Jugará en Melgar o se quedará en Universitario?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Aún no define su futuro. El lateral izquierdo Nelson Cabanillas confirmó que mantiene conversaciones con diversos equipos y que no le ha cerrado las puertas a nadie.

En conversación con Medio informal, indicó que es hincha de Universitario de Deportes y que esperará hasta el final para decidir su futuro para la próxima temporada.

“Sí, claro. Obviamente, hay conversaciones, pero todavía no he cerrado las puertas a nada. Siempre dije que soy hincha de Universitario. Voy a esperar hasta el final y a ver qué viene”, comentó en un inicio. “Aún no se sabe, pero ya habrá noticias. Atentos a mis redes”, finalizó.

El último miércoles, Universitario de Deportes volvió a los entrenamientos de cara al inicio de la temporada 2025. En las imágenes publicadas por el cuadro crema, se pudo ver a Nelson Cabanillas con ropa deportivas.

Esto fue interpretado por algunos hinchas como que el jugador se quedará en el bicampeón peruano. Pero, según información que se maneja, el defensor tendría todo arreglado para jugar en Melgar.

De hecho, el periodista argentino César Luis Merlo, especialista en el mercado de fichajes, indicó que Cabanillas jugaría en el cuadro arequipeño por las próximas tres temporadas.

"Nelson Cabanillas es el nuevo refuerzo de Melgar. El defensor llega como agente libre después de su paso por Universitario y, una vez superada la revisión médica, firmará hasta diciembre de 2027", escribió Merlo en su cuenta de X.