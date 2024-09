Tras salir de la séptima inglesa: Nolberto Solano firmó por equipo de la Liga 2

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nolberto Solano, luego de su retiro como futbolista profesional, se preparó y se convirtió en director técnico, donde su última experiencia ha sido el Blyth Spartans de la séptima división inglesa.

Sin embargo, su paso por este último elenco no fue el mejor, por lo que dejó su cargo en los últimos días. Esto no ha significado que desde el fútbol peruano no se interesen en él debido a que Nolberto Solano ya tiene nuevo equipo: el FC San Marcos, el cual es parte de la segunda división nacional, la Liga 2.

Fue el mismo FC San Marcos el que, por medio de sus redes sociales, le dio una calurosa bienvenida a Solano, quien tendrá la misión de poner a este conjunto en la élite del balompié local.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

Nolberto Solano rumbo al FC San Marcos

"El 'profe' Eduardo Vargas continuará con nosotros para lograr el ansiado objetivo. Junto a "Ñol" Solano serán los encargados de luchar por el ascenso", fue lo que indicaron en un primer momento.

Posteriormente, dieron cuenta de cuándo será el primer acto público de parte de 'Nobby' con su nuevo club en la segunda peruana.

"La presentación de Nolberto Solano se realizará el día domingo 8 de setiembre en el estadio Rosas Pampa de Huaraz, en el entretiempo de nuestro partido que jugamos de local ante la Academia", fue lo que añadieron en el FC San Marcos.

De esta manera, el exlateral y volante de la Selección Peruana sigue su carrera como DT en la Liga 2. Anteriormente pasó por Universitario de Deportes y José Gálvez.

La última experiencia de Nolberto Solano

Hay que tener en cuenta que Nolberto Solano dejó al Blyth Spartans en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones de la séptima división inglesa con 3 puntos. En lo que va de campaña tuvo tres empates, tres derrotas y ninguna victoria (los dos últimos resultados fueron goleadas en contra).

El líder del campeonato es el Hyde United, conjunto que cuenta con cuatro triunfos, un par de igualdades y sin caídas. Son 14 unidades a las que ha llegado en seis jornadas.

NUESTROS PODCAST

¿Qué método se podría usar para que los conocimientos de nuestros alumnos de medicina mejoren?

El doctor Elmer Huerta nos detalla los métodos que se pueden usar para los conocimientos de los alumnos de medicina mejoren.