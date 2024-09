Debut y doblete: Matteo Pérez Vinlöf brilló con la Sub 21 de Suecia en goleada ante Gibraltar [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Matteo Pérez Vinlöf, el futbolista de 18 años que pertenece al Bayern Munich y tiene raíces peruanas por la nacionalidad de su padre, tuvo un debut por lo alto con la Selección Sub 21 de Suecia, su país de nacimiento.

Por la sétima fecha del grupo C en el Clasificatorio al Europeo Sub 21, Suecia enfrentó este viernes a Gibraltar, propinándole una goleada de 9-0. Aunque Matteo Pérez no comenzó las acciones siendo parte del equipo titular, ingresó durante el complemento y firmó un doblete.

El futbolista ingresó al partido a los 58 minutos y se ubicó como lateral izquierdo, sustituyendo a Samuel Dahl, jugador de 21 años y que actúa en la Roma italiana. Suecia ya ganaba con comodidad, cuando a los 72’ Pérez forzó por un esférico en el borde del área rival y envió un disparo cruzado que batió al guardameta contrario.

Suecia continuaría con su búsqueda de más goles y a los 80’ Pérez acompañó la carga de su escuadra, cruzando un disparo dentro del área que significó el 9-0 definitivo de la jornada.

¿Quién es Matteo Pérez Vinlöf y por qué puede jugar por Perú?

Matteo Pérez es un futbolista con gran consideración dentro del Bayern Munich, donde fue ganando protagonismo en diversas categorías. Se desempeña como zaguero y lateral izquierdo. Tras debutar con el equipo principal bávaro en la temporada pasada, para este curso fue cedido al Austria Viena con la intención de que obtenga más minutos de competencia en una liga de primera división en Europa.

Pérez Vinlöf ha representado a Suecia en sus selecciones menores y juveniles. Debido a la nacionalidad de su padre, tiene la posibilidad de ser parte de la Selección Peruana, la cual también se ha mostrado interesada en contar con el defensa.

Matteo Pérez todavía no ha debutado con el equipo absoluto de Suecia, aunque sí fue al banco de suplentes en junio pasado durante los amistosos con Serbia y Dinamarca. Tener partidos con la selección mayor impedirá que pueda continuar como opción para Perú.

“No sé qué pasará más adelante, pero mi enfoque está en Suecia ahora mismo. Hablé con gente de la Selección peruana y les dije que estoy con Suecia. Lo han respetado y no se habla más del tema”, declaró meses atrás en entrevista con Aftonbladet.

“Hay dos países que tengo en el corazón. Tengo un padre peruano y he crecido mucho con la cultura, pero me he criado en Suecia. Es un poco difícil, tengo que seguir mi corazón. Él respeta mi elección”, dijo sobre las posibilidades de elegir un seleccionado internacional.