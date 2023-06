Pablo Lavandeira explicó su salida de Alianza Lima: "Sentí que estaban dispuestos a que me fuera"

La salida de Pablo Lavandeira dejó sorprendidos a los fanáticos de Alianza Lima. Y es que el futbolista, quien fue uno de los artífices del campeonato obtenido en el 2022, era considerado una de las piezas más importantes en el engranaje del equipo de Guillermo Salas, a pesar de su suplencia.

Tras confirmarse su llegada a Melgar, el uruguayo rompió su silencio y contó algunos detalles de su salida del cuadro de La Victoria. En una entrevista con Después de todo de Movistar Deportes, indicó que "no hubo un intento de Alianza" para quedarse en el club y que no rechazaron en ningún instante la propuesta que hicieron por él.

"No hubo un intento de Alianza (Lima) para convencerme de quedarme. Esta también es una de las razones por las que tomé la decisión. Creo que en el momento que reciben la propuesta, la podrían haber rechazado. En todo momento sentí que Alianza estaba dispuesto a que saliera”, indicó en un primer momento Pablo Lavandeira.

Luego, aseguró que en ningún momento habló con Chicho Salas sobre su salida, y que la última vez que entabló algún tipo de conversación le dijo que contaba con él.

"De este tema con 'Chicho' no hablé hasta el día de la concentración. La última vez que hablamos él me decía que contaba conmigo, pero que hoy estaba un pasito por detrás. Yo le dije que no había problema y que estaba al máximo", complementó.

¿Cómo fue su llegada a Melgar?

Sobre su llegada al cuadro Dominó, indicó que las conversaciones iniciaron semanas atrás, cuando el técnico Mariano Soso preguntó sobre su situación. "Fueron muchos días de conversar y analizar", indicó el uruguayo.

"Lo que terminó por seducirme fue que Mariano Soso era quién quería contar conmigo. Melgar ha hecho un gran esfuerzo para que se dieran las cosas. Esto te llena de confianza y te da la posibilidad de saber que vas a un lugar donde van a valorar tus condiciones", complementó.

Por último, agradeció a la hinchada de Alianza Lima por los mensajes de apoyo que le llegaron y que se lleva el cariño de la gente. "No tengo palabras para agradecerle a la hinchada de Alianza. Los mensajes que he recibido todo este tiempo te llenan el alma. Lo más importante que me llevo para toda la vida es el cariño de la gente", finalizó.

Pablo Lavandeira disputó 41 partidos con la camiseta de Alianza Lima. Anotó ocho goles y brindó siete asistencias. Recibió cinco tarjetas amarillas y ninguna roja.

