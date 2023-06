Despedida de Riquelme EN VIVO, con Lionel Messi: horario y por dónde ver el partido

La despedida de Juan Román Riquelme se disputará este domingo 25 de junio, desde las 2:00 p. m. hora peruana, en La Bombonera, y contará con una serie de estrellas del fútbol argentino, como el campeón del mundo Lionel Messi. El encuentro será transmitido EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por TV Pública y por el canal de YouTube de Boca Juniors.

El pasado miércoles, Juan Román Riquelme, actual vicepresidente de Boca Juniors, anunció la realización de su partido de despedida. En conferencia de prensa, el máximo ídolo Xeneize dijo sentirse "afortunado" de volver a ponerse "la camiseta más linda del mundo" y espera que La Bombonera sea una verdadera fiesta.

"Me siento afortunado. Esto es una película para mí y no quiero que termine nunca (...) Ahora, por suerte, me pondré otra vez esta camiseta, la más linda del mundo. Pasaron nueve años de mi último partido y que la gente tenga tantas ganas de venir a verme es demasiado. La Bombonera será una fiesta el 25 de junio, espero con ganas ese día", indicó Román.

Por otro lado, confirmó la presencia de Lionel Messi, quien estuvo presente el último sábado en el encuentro de despedida de Maxi Rodríguez.

"Messi va a estar y para mí también es un sueño; jugará en la cancha más linda del mundo. Para muchos es el más grande de todos los tiempos. Nosotros, los argentinos, tuvimos a Maradona y ahora a Messi, somos privilegiados. Y yo tuve la suerte de jugar junto con los dos. Maradona fue el más grande, después apareció Lionel y es otro monstruo, y será hermoso tenerlo a él acá", complementó el dirigente de Boca Juniors.

Despedida de Riquelme: alineaciones confirmadas

Equipo Boca Juniors: Óscar Córdoba (Roberto Abbondanzieri); Hugo Ibarra, Jorge Bermúdez, Walter Samuel, Clemente Rodríguez; Pablo Ledesma, Mauricio Serna (Raúl Cascini), Éver Banega y Juan Roman Riquelme; Antonio Barijho, Guillermo Barros Schelotto y Marcelo Delgado. DT. Carlos Bianchi.

Equipo Selección Argentina: Sergio Romero; Lionel Scaloni, Roberto Ayala, Nicolás Burdisso, Gabriel Heinze (Juan Pablo Sorín); Luis González (Maxi Rodríguez), Javier Mascherano, Leandro Paredes, Pablo Aimar (Lionel Messi); Javier Saviola y Ariel Ortega (Ángel Di María). DT. Coco Basile.

¿A qué hora empieza es el partido de despedida de Riquelme?

El partido se jugará desde las 2:00 p. m. hora peruana. El horario en otras partes del mundo es el siguiente:

Argentina: 4:00 p.m.

Perú: 2:00 p. m.

México: 1:00 p. m.

Colombia: 2:00 p. m.



Ecuador: 2:00 p. m.

Bolivia: 3:00 p. m.

Chile: 3:00 p. m.

Brasil: 4:00 p. m.

Uruguay: 4:00 p. m.



¿Por dónde ver el partido de despedida de Riquelme?

El partido de despedida de Riquelme será transmitido EN VIVO EN DIRECTO por la señal de TV Pública. Además, podrá ser visto por de manera gratuita ONLINE por el canal oficial de YouTube de Boca Juniors.

