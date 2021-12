Paolo Guerrero asistió a premiación de Alianza Lima por parte de la ADFP | Fuente: @car_delcas

Invitado de lujo. Paolo Guerrero asistió a la ceremonia de premiación a los mejores del año del campeonato peruano, organizado por la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP). No solo eso. El delantero estuvo en el estrado cuando reconocieron a Alianza Lima como el mejor equipo del 2021. ¿Será un presagio?

"Feliz de haber estado al lado de tantas leyendas del fútbol. Es un orgullo que me hayan invitado. Es lindo cuando premian a tu equipo, o al equipo de tus amores, como campeón. Eso es lindo, no tiene precio para mí. Muy feliz de haber estado presente en esta premiación", comentó Paolo Guerrero al término de la ceremonia.

"El próximo año traigo de los pelos a Paolo", dijo Jefferson Farfán cuando llegó al cuadro íntimo. ¿Ya te convenció para que juegues en Alianza Lima?, se le preguntó a Guerrero.

"Con Jefferson conversamos todo el tiempo. Yo no descarto nada. Yo me mantengo trabajando y en algún momento lo definiré", respondió.

Tras salir campeón con Alianza Lima, la 'Foquita' dejó ua frase. 'Fue una emoción salir campeón con Alianza y celebrar con el comando sur' Paolo Guerrero también tiene esa ilusión: "Es un sueño que lo tengo intacto y espero que algún día se dé".

Paolo Guerrero y Boca Juniors

Sobre la visita del 'Patrón' Bermúdez en la Videna no quiso entrar en detalles. "¿Qué te puedo decir? No te puedo hablar de temas que no me compete hablar en estos momentos. Yo ahorita me estoy recuperando. Participar en este evento, premiación (de Alianza) ha sido lindo. Con mi recuperación voy bien. Paso a paso, con paciencia y nada. Espero estar pronto en las canchas", indicó.

El capitán de la bicolor también se refirió a su recuperación. "Voy con calma, paso a paso, cada cosa en su momento; por ahora estoy trabajando en el gimansio y más adelante espero estar corriendo, y así poco a poco espero volver a la cancha".

Alianza Lima campeón | Fuente: Prensa ADFP

Premiación de Alianza Lima

Alianza Lima no solo fue elegido como mejor equipo del 2021. El cuadro blanquiazul también se llevó el premio al fair play por ser el equipo más correcto de la temporada.

El 'Depredador' fue el encargado de entregar el premio al Jugador Revelación de 2021: Percy Liza. El trofeo se lo entregó a Roberto Mosquera, técnico de Sporting Cristal

"Felicito a Percy Liza por este premio, creo que tiene un gran futuro. Estoy seguro que llegará a jugar en el extranjero y en la Selección Peruana. Tiene grandes condiciones, es muy aguerrido", dijo Guerrero.

En tanto, el argentino Hernán Barcos fue reconocido como el mejor jugador de la temporada. En su nombre, el premio lo recibió Teófulo Cubillas.



Un momento especial tuvieron las chicas del equipo femenino de Alianza Lima por su titulo de campeón y su participación en la presente edición de la Copa Libertadores femenina del presente año. Tambien fue reconocido el equipo de Sporting Cristal sub 18 ganador del torneo Experimental Copa Generación.

A la ceremonia también asistieron Teófilo Cubillas, José Velásquez, Pepe Soto, Juan Jayo, Marko Ciurliza, 'Checho'Ibarra, Leao Butrón, entre otros exfutbolistas.