Hernán Barcos sobre la llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima: "Es un orgullo jugar al lado de un futbolista como él"

Fuerte y claro. Hernán Barcos aseguró que es un "orgullo" jugar al lado de Paolo Guerrero. En conversación con Liga 1 Max, el atacante de Alianza Lima indicó que estar en el mismo equipo que el Depredador no es un problema.

El argentino de 40 años afirmó que no le perjudica en lo más mínimo la presencia del atacante peruano y espera que ambos se potencien para llevar a Alianza Lima en lo más alto.

"Veo a muchas periodistas, a mucha gente decir 'qué le causará a Barcos la llegada de Paolo'. ¿Qué me puede causar a mí? Es un orgullo poder jugar al lado de un jugador como Paolo. Si Paolo a mí no me potencia, yo sería un burro", indicó en un primer momento.

"Ojalá que me pueda potenciar y que yo lo potencie a él, y juntos podamos llevar a Alianza a donde tengamos que llevarlo. Esa es la idea, no me perjudica en lo más mínimo. Al contrario, me va a ayudar mucho", complementó.

Hernán Barcos le dará la '9' a Paolo Guerrero

Por otro lado, al ser consultado sobre si le dará la camiseta 9 a Paolo Guerrero, indicó que se lo ofreció para el próximo año porque en este, por reglamento, no puede entregárselo.

"No hay problema. Lo hablé con él. Si lo quiere, lo va a tener, pero ahora en el campeonato no se puede por el reglamento, pero para el año que viene", indicó en un primer momento.

"Se lo ofrecí yo, está a disposición. No es un problema el número, pero lo importante es el escudo que llevemos", complementó.