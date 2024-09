"Dejó en alto el nombre del Perú en Europa": Paolo Guerrero aseguró que Claudio Pizarro lo superó como futbolista

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paolo Guerrero, nuevo delantero de Alianza Lima, volvió a hablar en el podcast 'Enfocados', junto a Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. En esta oportunidad se pronunció de diversos temas entre los cuales consideró que Claudio Pizarro lo superó en su rol como futbolista.

"Claudio Pizarro, porque hacía goles y dejó el nombre del Perú en alto en Europa", señaló Guerrero que agregó que "siempre he tenido admiración hacia él".

Hay que indicar, que ambos futbolistas iniciaron un vínculo de amistad desde que Guerrero llegó a Alemania en 2022 para jugar en Bayern Munich, club donde militaba en ese entonces Pizarro.

Guerrero, además, contó que sufrió en sus primeros meses en Munich al estar alejado de su familia. "Fue muy difícil porque los primeros dos meses llamaba todos los días a mis papas. Mi empresario de la época tenía que pagar no sé cuánto la cuenta del teléfono del hotel. Yo viví tres meses en un hotel y luego me pasaron donde se quedaban atletas de alto rendimiento", puntualizó el atacante de 40 años que cumplió su sueño de jugar por Alianza, el club de sus amores.

El apoyo de Claudio Pizarro

Guerrero recordó que Claudio Pizarro y su familia fueron un gran soporte en medio de su soledad en Alemania.

"Fue un sacrificio absoluto, duro, Habían días que me sentía muy solo, gracias a Dios tenía a Claudio y a su familia que en esa época me trataron súper bien, pero por ratos ya no quería incomodar", concluyó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

¿Por cuánto tiempo firma Paolo Guerrero en Alianza Lima?

El contrato de Paolo Guerrero en Alianza es por año y medio. Es decir, va hasta fines de la temporada 2025 de la Liga 1.