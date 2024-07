Paolo Guerrero y César Vallejo: 5 preguntas y respuestas por su caso con el club trujillano

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paolo Guerrero es el gran protagonista del inicio del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. César Vallejo perdió con Alianza Lima en el estadio Mansiche, aunque el 'Depredador' se llevó las portadas de los medios deportivos nacionales.

Resulta que Paolo Guerrero fue suplente en César Vallejo y si bien el técnico Guillermo Salas solicitó que ingrese al campo de juego, el delantero no lo hizo. Es más, hasta Leandro Fleitas -que es parte del comando técnico poeta- habló con él, pero no hubo marcha atrás en su decisión.

Es por ello que a continuación te damos todos los detalles que se conocen hasta el momento por lo ocurrido con Guerrero en el elenco de Vallejo. ¿Es cierto que saldrá del equipo en los próximos días?

¿Qué pasó con Paolo Guerrero en el partido de César Vallejo?

Poetas y blanquiazules disputaban en Trujillo la primera jornada del Torneo Clausura 2024. Cuando el cotejo iba a empatado a dos, el entrenador Guillermo Salas llamó a Paolo Guerrero para que ingrese al terreno de juego, en la búsqueda de lograr la ventaja para su conjunto.

Sin embargo, el popular 'Depredador' no entró a la cancha. "No puedo jugar", fue lo que dijo el atacante, según se le pudo ver en imágenes de la transmisión por televisión de Liga 1 Max. Incluso, el popular 'Chicho' habló directamente con el jugador, pero este último no cambió parecer. Este hecho se volvió rápidamente viral en redes sociales como Facebook, Instagram y X.

¿Paolo Guerrero se va de César Vallejo?

Al respecto, RPP pudo conocer que el internacional con la Selección Peruana solicitó el último jueves a Richard Acuña, presidente de su club, su desvinculación. El mandamás del cuadro del norte del país le indicó que la reunión se dé el viernes, pero por “agenda” luego señaló que la conversación no se dé ese día y se postergue para el lunes.

Incluso, el futbolista pidió que mientras esto sucede, no juegue en su equipo hasta que se dé la reunión. Lo pusieron en lista igual contra Alianza. Sin embargo, él no iba a disputar el cotejo.

En tanto, se pudo conocer que del lado de Paolo Guerrero quisieron hacer presión mediática con ponerlo en el campo para impedir que juegue en otro conjunto de Liga 1.

¿Hasta cuándo tiene Guerrero contrato con Vallejo?

La llegada de Guerrero se dio al elenco poeta al inicio del presente año procedente del Avaí, cuadro que descendió a la segunda división brasilera y en donde no anotó goles.

Su vínculo con Vallejo va hasta fines de este 2024 y tiene una opción para renovar. "Tenemos una cláusula en la cual tiene un año, con opción a dos, y esperemos que esos dos años que nos hemos propuesto como situación pueda estar con nosotros", sostuvo César Acuña en conversación con este medio en el mes de febrero.

¿Es posible que Paolo Guerrero vaya a otro equipo de la Liga 1?

Las reglas indican que si un jugador es parte de un partido tanto en el Apertura como en el Clausura, no puede cambiar de camiseta en el respectivo certamen.

Es por lo mismo que, de momento, Guerrero sí puede ir a otro conjunto de la Liga 1. De esta manera, si es que participa en un encuentro con Vallejo en la segunda jornada en adelante, no podría cambiar de indumentaria en el campeonato en mención para la presente temporada.

¿Qué dijo el DT de Vallejo sobre Paolo Guerrero?

Guillermo Salas ofreció una conferencia luego del cotejo contra Alianza Lima por el Torneo Clausura y fue claro sobre una consulta por el caso de Paolo Guerrero.

"La necesidad y pedido era que se dé el cambio y él decía que no estaba bien para ingresar. Conversamos con el presidente y directivos. Él estaba apto y no tenía ningún problema. Prefiero mantener sus explicaciones en reserva. Quiero estar con los jugadores que están 100 % comprometidos con el club", dijo el entrenador.

