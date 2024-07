Paolo Guerrero entrena solo en las instalaciones de César Vallejo a la espera de su desvinculación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El futuro de Paolo Guerrero en las filas de la UCV es incierto. RPP pudo conocer que el delantero de 40 años entrenó solo este lunes en las instalaciones del club poeta con un preparador físico, a la espera de que se defina su situación contractual con los trujillanos.

El futbolista del cuadro poeta llegó a César Vallejo este año para darle peso al ataque y pelear por el título de la Liga 1. Sin embargo, ya habría buscado su salida del elenco trujillano.

¿Qué pasó con Paolo Guerrero?

La historia con el '9' de la Selección Peruana es de nunca acabar. A pocos días de firmar su contrato con César Vallejo, el futbolista buscó su salida, pero luego de varias reuniones, el Depredador decidió mantenerse en el club y respetar su contrato.

Pero, a inicios del Torneo Clausura, el delantero se negó a jugar frente a Alianza Lima en la primera fecha de la segunda parte de la Liga 1, provocando una serie de críticas y problemas en la interna del elenco poeta.

"No sé qué pasó. La necesidad y pedido del comando técnico era que se dé el cambio de Guerrero y decía que no estaba bien para ingresar. Conversamos con el presidente y directivos. Él estaba apto y no tenía ningún problema", dijo el técnico Guillermo Salas tras el encuentro con Alianza Lima.

"Entiendo la molestia de la directiva y compañeros. Prefiero mantener sus explicaciones en reservas. Quiero estar con los jugadores que están 100 % comprometidos con el club", añadió el entrenador.

El presidente de la UCV afirmó —en un inicio— que no soltará a Paolo Guerrero. De acuerdo con información que obtuvo RPP, si el delantero desea salir el club, tendrá que pagar una indemnización.