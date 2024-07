Brunella Horna asegura que Richard Acuña "no cederá" a salida de Paolo Guerrero: "No pasará"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paolo Guerrero continúa en la polémica luego del partido entre César Vallejo y Alianza Lima el último sábado 13 de julio. El futbolista se negó a ingresar al campo de juego generando la molestia del club trujillano donde juega desde su incorporación en febrero de este año. Ahora, el hecho fue comentado por Brunella Horna, esposa de Richard Acuña, presidente del club.

Fue durante la emisión del programa ‘América Hoy’ de este lunes que la modelo y conductora se refirió a Paolo Guerrero quien, de acuerdo con información de RPP, no entrenará más en el club César Vallejo hasta que se resuelva su situación.

Brunella Horna contó que, tras concluir el partido entre César Vallejo y Alianza Lima, Richard Acuña le escribió a un periodista deportivo de Liga 1 Max afirmando que “no cederá” a la salida de Paolo Guerrero a ningún club deportivo, como Alianza Lima, última rival del club poeta.

“Justo cuando acaba el partido, le escribió Gustavo Peralta (a Richard Acuña) y Richard le escribe eso. Si es que él (Paolo Guerrero) se quiere ir a otro equipom ya sabemos que es Alianza Lima, no lo va a dar. No lo va a ceder. No va a pasar eso”, afirmó Brunella Horna.

“¿Con plata no es?”, consultó Edson Dávila ‘Giselo’. Inmediatamente, Horna respondió: “Es muy fácil. Eso pasa para cualquier jugador y en cualquier otro trabajo. Acá también en televisión podemos irnos a otro canal, a otro trabajo, pero tienes que pagar tu penalidad y así de facilito”.

¿Qué dijo Richard Acuña sobre la situación de Paolo Guerrero?

Luego de que César Vallejo perdiera 2 a 3 ante Alianza Lima, Richard Acuña, presidente de César Vallejo, mostró su molestia ante la actitud de Paolo Guerrero. Según informó Liga 1 Max, el dirigente sostuvo que la salida del jugador "no es negociable".

El mismo medio también aseguró que la intención de Paolo Guerrero es "irse del club y que el club no lo va a soltar", mencionando que para Richard Acuña si Guerrero no quiere seguir en César Vallejo "lo que se viene es su retiro".

RPP pudo conocer que Paolo Guerrero solicitó a Richard Acuña su desvinculación del club poeta. El mandamás del cuadro del norte del país le indicó que la reunión se dé el viernes, pero por “agenda” luego señaló que la conversación no se dé ese día y se postergue para este lunes.

Además, se supo que 'El Depredador' pagaría una indemnización si quiere salir del club, y esta dependerá de su próximo destino. Por el momento, solo se confirmó que el futbolista no entrenará en el club hasta que se solucione su situación laboral.

Ana Paula Consorte dio su respaldo a Paolo Guerrero tras polémica

Por otro lado, Ana Paula Consorte mostró su respaldo a Paolo Guerrero luego de la polémica generada por el deportista al no querer ingresar al partido entre César Vallejo y Alianza Lima.

Mediante las historias de su cuenta oficial de Instagram, la modelo brasileña decidió compartir una fotografía pasada de su pareja con su ex club Liga Universitaria de Quito (LDU). La también bailarina acompañó la instantánea con el mensaje: "Contigo até po fim", que quiere decir en español: "Contigo hasta el final".

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero fueron vistos hace unos días en el aeropuerto Jorge Chávez. La pareja regresó al Perú para ir a Trujillo, ciudad donde, todavía, juega el futbolista. "Todo bien. Ahora, nos vamos a Trujillo", reveló la también bailarina a las cámaras de 'Amor y fuego'.

