Paolo Guerrero felicitó a Alianza Lima y a Jefferson Farfán por el título de la Liga1 Betsson

Feliz por partida doble. Paolo Guerrero no solo festejó el título de Alianza Lima, sino también felicitó a su compadre Jefferson Farfán por salir campeón con el cuadro blanquiazul. En conversación con RPP, el atacante también se refirió a su recuperación y a la Selección Peruana.

"Feliz, feliz, feliz por el club, por Jefferson, mi compadre. Él vino a Alianza justamente para ser campeón y sale campeón. Soy hincha de Alianza, de toda la vida. Mi familia también lo es. Me siento feliz por el campeonato. Alianza hizo mérito todo el año, merecido este campeonato", dijo Paolo Guerrero a RPP Noticias.

El 'Depredador' no descarta jugar por Alianza, pero ahora su prioridad es otra. "Claro que me gustaría jugar por Alianza. Yo no descartó nada en este momento, pero estoy enfocado en mi recuperación. Yo tengo que seguir trabajando para volver a las canchas y no tener ni un problema más para continuar jugando en alto nivel", acotó Guerrero, quien participa en la campaña de 'Dona un Juguete' junto a la marca Metro y Caritas.

Paolo Guerrero y la Selección Peruana

Paolo Guerrero se muestra realista de cara a los partidos ante Colombia y Ecuador por Eliminatorias que se jugará en enero.

"A mí me encantaría participar en todos los partidos que se vienen, pero tengo que ser realista. Es muy temprano para decir que estaré en los partidos de enero. Espero estar en la fecha de marzo, espero estar 100 por ciento recuperado y para eso me estoy preparando. Ojo. Espero que podamos ganar estos dos partidos que se vienen, que es el objetivo y desde ahí pensar en los dos próximos".

El 'Depredador' reconoció que tiene una espinita clavada por no estar en los dos partidos claves de Eliminatorias. "No he participado en la gran mayoria de partidos de estas eliminatorias, cómo no voy a tener una espina por no participar en estos últimos encuentros que tiene la selección previa a la clasificación al Mundial".

No estará en la cancha, pero su apoyo y aliento estará presente. "Para mí es super importante estar siempre con mi selección, con mis compañeros, estar de alguna manera alentándonos, pero yo tengo que seguir preparándome, seguir recuperándome y esty enfocado en eso".

Guerrero comentó que tiene un plan de trabajo establecido con los médicos de la Selección Peruana. "Tenemos un plan de trabajo. Me imagino que de aquí a tres o cuatro meses debería estar regresando a jugar, pero paso a paso, con calma. No puedo apresurarme", añadió.

El exatacante de Internacional también confesó que no le gusta ver fútbol en estos momentos. "Me llena de ansiedad, asi que tengo ir con calma, ver poco fútbol para no sentirme tan mal, y seguir recuperándome. Estar enfocado para llegar al 100 por ciento para los próximos partidos de Eliminatorias, que será de aquí a marzo".

Paolo Guerrero, como embajador de la marca Metro, estuvo presente en el encendido del árbol de Navidad en el emblemático Óvalo de Miraflores. Este evento contó con la presencia del alcalde de Miraflores, Lucho Molina; el gerente de País Cencosud Perú, Alfredo Mastrokalos; y la embajadora de marca Alexia Barnechea.

