Juan Román Riquelme reveló que estuvo cerca de contratar a Paolo Guerrero: ¿por qué no se dio su llegada?

Paolo Guerrero es uno de los principales referentes del fútbol peruano. Por ello, no sorprende que haya estado en la órbita de varios equipos.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, reveló que estuvo muy cerca de contratar al atacante nacional. En conversación con Enfocados, el exfutbolista indicó que la llegada del delantero no se dio debido a una lesión que padecía.

"Cuando me tocó volver al club como dirigente, he preguntado por él, he preguntado por usted (Jefferson Farfán), pero Paolo (Guerrero) estaba con un tema de su lesión en ese momento", aseveró en un inicio.

"Nosotros mandamos al doctor (Jorge Pablo) Batista, que es muy conocido por el tema de las lesiones de rodilla. Lo miró y, bueno, sí, creo que hay jugadores que han nacido para jugar acá. Paolo, yo creo que acá lo hubiese hecho muy bien, el señor (Farfán) lo hubiese hecho muy bien. Son jugadores que, para mí, tendrían que jugar acá. Pero, bueno, no se pudo", complementó.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

La importancia de jugadores de jerarquía en Boca Juniors

Luego, el exjugador de la Selección de Argentina dijo que jugadores de la talla de Paolo Guerrero son importantes para el club, pues ayudan a los más jóvenes a entender el profesionalismo.

"Después lo tuvimos que enfrentar porque vino a jugar contra nosotros cuando estaba en Racing. Yo veo el fútbol de manera media rara. Para mí, controla la pelota dos veces y ya está. Capaz al otro día miras la tele y dices 'no, no puede correr más'", indicó.

"Para mí, ver a (Edinson) Cavani es impresionante (...) Para mí, tenerlo acá, es un sueño. Ver lo profesional que es, lo responsable que es. Son jugadores de selección. Él, Luis (Advíncula), a la larga, siempre van a dejarla algo a los chicos", finalizó.