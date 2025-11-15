Paolo Guerrero y su motivador mensaje a Alianza Lima tras derrota ante Universitario en la final del Clausura de la Liga Femenina

Alianza Lima no pudo celebrar y cayó ante Universitario de Deportes por penales en la final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Femenina. Esto impidió que el cuadro blanquiazul se consagre campeón nacional 2025.

A la salida del estadio Alejandro Villanueva, Polo Guerrero se mostró opimista a pesar del resultado negativo que lograron las dirigidas por José Letelier. Cree que Alianza tiene potencial para coronarse como campeón del torneo femenino del fútbol peruano.

"Todavía falta. Arriba Alianza", fue el optimista mensaje de Guerrero, que llegó al coloso blanquiazul con sus compañeros de equipo, Carlos Zambrano y Eryc Castillo.

De esta manera, la 'U' y Alianza protagonizarán dos clásicos más para definir al campeón absoluto de la Liga Femenina 2025.

¿Cuándo será las finales entre Alianza y Universitario?

En la tranmisión del partido se señaló que los partidos de ida y vuelta entre Alianza Lima y Universitario se disputará el 7 y 14 de diciembre.

¿Dónde ver la final Alianza Lima vs Universitario femenino EN VIVO?

El clásico Alianza Lima vs. Universitario será transmitido EN VIVO en Perú por señal abierta mediante América TV y en cable por Movistar Deportes. Vía streaming el partido va por tvGO y Movistar Play. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.