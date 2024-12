Paolo Guerrero resaltó llegada de Franco Navarro a Alianza Lima: "Se ha sumado gente que conoce y sabe de fútbol"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La llegada de Franco Navarro a Alianza Lima ha generado un gran impacto en el fútbol peruano. Uno de los que acaba de pronunciarse sobre el nuevo director deportivo es Paolo Guerrero.

A su arribo a nuestro país para empezar la pretemporada con el cuadro de La Victoria, el goleador histórico de la Selección Peruana se mostró satisfecho con la llegada del exentrenador, aduciendo que ha llegado al club gente que sabe de fútbol.

"Alianza Lima ha sumado gente de fútbol, que conoce, así que muy bien. Ahora prepararnos bien para hacer una gran temporada", indicó el popular Depredador en el aeropuerto Jorge Chávez.

Franco Navarro y lo que espera de Paolo Guerrero

Previo a las declaraciones de Paolo Guerrero, Franco Navarro habló sobre el delantero nacional. En el programa Enfocados, el director deportivo indicó que harán todo lo posible para que el Depredador esté tranquilo en el equipo.

"Paolo Guerrero tiene contrato con nosotros. Está feliz de estar con nosotros, intentaremos que tenga toda la tranquilidad y la facilidad", indicó en un primer instante.

"Hablé con él por teléfono apenas llegué. Quiero que se siente tranquilo, se sienta feliz porque es su casa", complementó.

"Él ha llegado ahora y pasa algo parecido por lo que me tocó a mí, que jugué dos meses en Alianza Lima, pero me retiré porque nunca pude jugar. Me inicié en los menores, pero la vida me llevó por otros caminos y termino al final de mi carrera jugando por Alianza, algo que fue una felicidad enorme para mí", finalizó.