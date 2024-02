Paolo Guerrero se queda en César Vallejo: ¿cuándo será su debut con el cuadro 'poeta'?

Paolo Guerrero es futbolista de César Vallejo y continuará con el vínculo que lo une al club de Trujillo. Tras idas y vueltas respecto a su situación contractual con los ‘poetas’, el goleador histórico de la Selección Peruana le confirmó al elenco presidido por Richard Acuña que este año defenderá al conjunto norteño.

La presencia de Paolo Guerrero en Trujillo, ya confirmada, le brindará a César Vallejo una mayor relevancia para intentar dar pelea por la Liga 1 Te Apuesto 2024 y también en el objetivo de llegar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El debut de Guerrero con César Vallejo

Paolo Guerrero se incorporará a los entrenamientos de César Vallejo, que bajo la dirección técnica de Roberto Mosquera ya prepara el partido frente a Deportivo Garcilaso este domingo 25 de febrero en Cusco (7:00 p. m.) por la quinta jornada del Torneo Apertura.

Vallejo no ha tenido el mejor arranque de temporada, consiguiendo solo una victoria en cuatro fechas y cinco goles anotados ante nueve en contra. Aunque el elenco de Trujillo necesita revertir lo más próximo posible su situación en la tabla de posiciones (13°) para no desprenderse de la pelea por el Apertura, las probabilidades de contar con Guerrero para el choque con Garcilaso son mínimas. Vale tener en cuenta que no tiene un cotejo oficial hace dos meses y solo estuvo entrenándose en los días recientes con un preparador físico.

Así, el fixture de César Vallejo tiene como presentación siguiente al duelo con Garcilaso el choque frente a Cusco FC en el estadio Mansiche. Por la jornada 6 del Apertura, el partido está programado para el 2 de marzo (7:00 p. m.), día en el que finalmente Paolo Guerrero realizaría su debut en el fútbol profesional de Perú.

Tras ese partido, los ‘poetas’ volverán a actuar en Trujillo, pero recibiendo a Sport Huancayo por la fase preliminar de la Copa Sudamericana (7 de marzo). Paolo fue campeón de ese certamen en la edición 2023 con LDU Quito y para este año tiene como primer reto impulsar a Vallejo a la fase de grupos.

Paolo Guerrero se queda en César Vallejo

Después de varias reuniones entre Paolo Guerrero y la Universidad César Vallejo, finalmente el atacante nacional cumplirá su contrato y disputará la Liga 1 2024 con el cuadro ‘poeta’.

RPP Deportes pudo confirmar este miércoles que ambas partes llegaron a un consenso para que el delantero de 40 años se vista de naranja y azul en la presente temporada. De esta manera, el ‘Depredador’ disputará por primera vez la Primera División del fútbol peruano.

Como se recuerda, Paolo Guerrero llegó el martes al país, proveniente de Río de Janeiro (Brasil), para reunirse con el presidente César Vallejo, Richard Acuña, y llegar a un acuerdo ante su pedido de resolución de contrato debido a las extorsiones que recibió su familia. El caso dio un giro con las reuniones presenciales entre ambas partes y el ‘9’ decidió actuar en el fútbol peruano defendiendo a los norteños.

