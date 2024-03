Juan Morales habló de la dura entrada contra Paolo Guerrero: "Voy fuerte a todas las jugadas"

Paolo Guerrero se retiró a los 78 minutos del duelo entre César Vallejo ante Sport Boys. El delantero de 40 años del cuadro 'poeta' sufrió una dura entrada por parte de Juan Morales, que tuvo un buen rendimiento en el compromiso desarrollado en el estadio Miguel Grau.

Morales, que también jugó en César Vallejo, se justificó pese que Guerrero salió con un vendaje en su pie derecho. "Siempre fricciono fuerte, tendría que ver la repetición... yo en el momento voy con vehemencia y no he visto otra cosa", señaló.

"Siempre voy a todas las pelotas con todo el mundo así. Me caracterizo por ir fuerte a todas las jugadas, para cada dividida ganarla. Si mucha gente quiere hacer polémica, no es lo indicado", añadió.

Morales, además, valoró la victoria de Sport Boys ante César Vallejo que no atraviesa un buen momento en el Torneo Apertura.

“Fuimos contundentes, las que tuvimos las metimos. Algo que nos piden siempre es que cuidemos el cero y sobre todo acá de locales. Los pudimos hacer, todos trabajamos duro para mantener el cero. Los compañeros metieron los goles y ahí está el resultado”, culminó.

RPP en YouTubeDeportes La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Paolo Guerrero sufre tras la entrada de Morales. | Fuente: Gol Perú

Paolo Guerrero viajó a Brasil

César Vallejo no puede recuperarse en el Torneo Apertura a pesar de contar con Paolo Guerrero en sus filas. Esta vez perdió 2-0 ante Sport Boys en el Callao con una deslucida actuación del 'Depredador', que no pudo ser gravitante en los 78 minutos que estuvo en la cancha del estadio Miguel Grau. No hizo daño.

Su salida de la cancha se consumó después de sufrir una dura entrada de Juan 'Chengue' Morales. Su pie derecho sufrió el impacto y en el banquillo, Guerrero no ocultaba el dolor en la zona afectada. Sin embargo, tras una evaluación médica se conoció que su dolencia no es de gravedad.

El goleador histórico de la Selección Peruana viajó a Brasil y no regresó a Trujillo junto al resto del equipo que acaba de perder ante Sport Boys.

"Tengo mucho dolor, pero felizmente no tengo una lesión grave", declaró Guerrero a América Deportes instantes previo a abordar el avión rumbo a Brasil para reencontrarse con su familia.