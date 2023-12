Universitario acusó a Pumas de no haber completado la documentación legal por Piero Quispe

Piero Quispe fue anunciado como nuevo jugador de Pumas UNAM el último miércoles, tras darse a conocer un comunicado por parte del club mexicano. Sin embargo, este jueves, Universitario de Deportes respondió señalando que no cuentan todavía con toda la documentación para oficializar la salida del deportista peruano.

“Presentar oficialmente a un futbolista sin haber completado la documentación legal correspondiente, evidencia la falta de seriedad de una de las partes en el proceso de traspaso. En el club velamos por el bienestar y éxito de nuestros futbolistas. Por ello, esperamos tener toda la documentación, como corresponde, para formalizar la partida de Piero Quispe al exterior”, fue el mensaje que dio a conocer Universitario en redes sociales sobre este caso.

¿Qué pasó entre Universitario y Pumas?

La ‘U’ llegó a un acuerdo con Pumas por el traspaso de Piero Quispe después de que la agencia que representa al futbolista negoció con el elenco mexicano por su incorporación. El mediocampista, con contrato con los cremas hasta el 2025, tiene una cláusula de salida que los ‘aztecas’ aceptaron pagar, incluso por una cantidad superior a la que aparecía en el vínculo con los merengues.

No obstante, RPP pudo conocer que la molestia de Universitario se debe a que Pumas todavía no hizo llegar la documentación legal por Quispe, tampoco se realizó el pago establecido en el acuerdo entre las instituciones y oficialmente a los cremas no se le hizo llegar la firma de contrato con los mexicanos, a pesar de las fotografías publicadas en redes sociales por su agencia en la que estampa la respectiva rúbrica.

La despedida de Quispe para Universitario

A pesar del conflicto actual entre las instituciones, Piero Quispe -ya vistiendo indumentaria de Pumas- compartió un video de despedida para Universitario, en el que agradeció al club y a sus hinchas por contribuir a emigrar por primera vez en su carrera.

“Tengo muchos sentimientos encontrados porque debo despedirme de mi amado club y no es algo fácil. Universitario de Deportes es mi casa, es mi vida. El club que amo y amaré siempre. Yo tenía un sueño de niño y lo cumplí: ser campeón nacional con la U y gracias a Dios lo logré.

Agradezco a mis compañeros, al comando técnico, dirigentes y todos los trabajadores del club, pero especialmente a los hinchas por siempre apoyarme y creer en mí. Nunca los voy a olvidar y siempre los seguiré.

“Estoy dando un gran paso en mi carrera, me toca jugar por primera vez en el exterior, en un club grande y con mucha historia. Tengo muchos sueños y metas por cumplir, pero este primer paso no hubiera sido posible sin la U, sin mis compañeros y sin sus hinchas”, mencionó Piero Quispe.

