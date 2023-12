¿Cuándo sería el debut de Piero Quispe con la camiseta de Pumas?

México está expectante. Este martes, Piero Quispe llegó al país norteamericano para enrolarse a los entrenamientos de Pumas. En pequeñas declaraciones a la prensa, el exfutbolista de Universitario de Deportes indicó que iba a trabajar para ganarse a la hinchada.

“Voy a trabajar duro para ganarme a la hinchada, pero eso solo se consigue trabajando. No porque vengo de Perú me van a querer. Me van a tener que ver jugar y dar lo mejor de mí en cada entrenamiento", indicó el futbolista en medio una multitud de periodistas mexicanos.

A falta de solo la presentación del peruano, los seguidores del futbolista se preguntan cuándo será su debut. Aquí, te decimos la fecha del primer partido de Pumas.

¿Cuándo sería el debut de Piero Quispe en Pumas?

Piero Quispe llegó este martes a México para presentarse en la sede de Pumas. Tras ello, pasará los exámenes médicos respectivos y será presentado como nuevo jugador universitario.

De acuerdo con el calendario del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX, el primero partido de Pumas será el domingo 14 de enero ante Juárez. El encuentro se disputará en el Olímpico Universitario a las 12:00 p.m. (hora mexicana).

Cabe resaltar que este será el primero de los dos únicos partidos que los felinos jugarán al mediodía, su horario histórico. Ahora, empezarán a disputar sus encuentros a partir de las 6:00 p.m. (hora mexicana) en adelante.

Calendario de Pumas en la Liga MX

Jornada 1

Pumas vs. Juárez

Domingo 13 de enero

Estadio Olímpico

12:00 p.m. hora mexicana

Jornada 2

San Luis vs. Pumas

Viernes 19 de enero

Estadio Alfonso Lastras

9:00 p.m. hora mexicana

Jornada 3

Pumas vs. Pachuca

Domingo 28 de enero

Olímpico Universitario

6:00 p.m. hora mexicana

Jornada 4

Pumas vs. Necaxa

Miércoles 31 de enero

Olímpico Universitario

9:00 p.m. hora mexicana

Jornada 5

Tigres vs. Pumas

Sábado 3 de febrero

Estadio Universitario

7:00 p.m. hora mexicana

Jornada 6

Puebla vs. Pumas

Jornada 7

Pumas vs. Santos Laguna

Domingo 18 de febrero

Olímpico Universitario

6:00 pm. hora mexicana

Jornada 8

Chivas vs. Pumas

Sábado 24 de febrero

Estadio Akron

7:00 p.m. hora mexicana

Jornada 9

Atlas vs. Pumas

Miércoles 14 de febrero

Estadio Jalisco

9:00 p.m. hora mexicana

Jornada 10

Rayados vs. Pumas

Domingo 3 de marzo

Estadio BBVA

7:00 p.m. hora mexicana

Jornada 11

Atlas vs. Tijuana

Domingo 10 de marzo

Estadio Universitario

12:00 p.m. hora mexicana

Jornada 12

Toluca vs. Pumas

Sábado 16 de marzo

Estadio Nemesio Diez

7:00 p.m. hora mexicana

Jornada 13

Pumas vs. Cruz Azul

Sábado 30 de marzo

Estadio Olímpico Universitario

9:00 p.m.

Jornada 14

Mazatlán vs. Pumas

Viernes 5 de abril

Estadio El Encanto

7:00 p.m. hora mexicana

Jornada 15

Pumas vs. León

Domingo 14 de abril

Estadio Olímpico Universitario

6:00 p.m. hora mexicana

Jornada 16

Pumas vs. América

Sábado 20 de abril

Estadio Olímpico Universitario

9:00 p.m. hora mexicana

Jornada 17

Querétaro vs. Pumas

Viernes 26 de abril

Estadio Corregidora

9:00 p.m. hora mexicana

¡Auriazules! Así jugaremos el Clausura 2024.

¡Auriazules! Así jugaremos el Clausura 2024.

Arrancamos el torneo ante FC Juárez en la cancha del Olímpico Universitario.

