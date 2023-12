Piero Quispe es anunciado de manera oficial como nuevo jugador de Pumas

No hay más dudas. El volante nacional Piero Quispe fue anunciado de manera oficial como nuevo jugador de Pumas de la Liga MX.

A través de sus redes sociales, el cuadro Felino presentó al exjugador de Universitario de Deportes, quien estará vinculado al equipo mexicano por las próximas tres temporadas.

"¡La joya Sudamérica llega a Pumas! Con solo 22 años de edad, Piero Quispe acaba de coronarse campeón de Liga en su natal Perú y fue elegido como el mejor jugador de la primera división de su país. Ahora, forma parte del azul y oro para sumar su talento y creatividad a nuestro equipo y juntos conseguir muchas victorias. ¡Bienvenido a tu nueva casa!", escribió Pumas en su cuenta oficial de X.

¡La joya Sudamérica llega a Pumas!🤩



Con solo 22 años de edad, Piero Quispe acaba de coronarse campeón de Liga en su natal Perú y fue elegido como el mejor jugador de la primera división de su país. 🔝🔥



Ahora forma parte del azul y oro para sumar su talento y creatividad a… pic.twitter.com/L5Sd6LorrU — PUMAS (@PumasMX) December 28, 2023

"Voy a trabajar duro para ganarme a la hinchada"

Previo a su anuncio, el volante nacional llegó a México y -de inmediato- brindó algunas declaraciones a los medios locales.

El exjugador Crema indicó que está enfocado en su nueva etapa profesional y que trabajará duro para ganarse un lugar en el equipo y en el corazón de la hinchada Felina.

“Estoy muy feliz por conseguir el título en Perú, pero ahora estoy pensando en lo que voy a hacer acá, estoy con mucha mente positiva y con fe en Dios”, dijo el volante en un primer momento.

“Voy a trabajar duro para ganarme a la hinchada, pero eso solo se consigue trabajando. No porque vengo de Perú me van a querer, me van a tener que ver jugar y dar lo mejor de mí en cada entrenamiento, con mucho sacrificio y mucha fe”, complementó Piero Quispe.

El futbolista de la Selección Peruana debutaría con la camiseta de Pumas el domingo 14 de enero ante Juárez, por la primera fecha del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

