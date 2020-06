Plantel de Binacional solicitó intervención de la FPF sobre sus problemas con la dirigencia. | Fuente: AFP

Este martes el plantel de Binacional otorgó una conferencia de prensa respecto al mal momento que viene pasando desde hace un tiempo con la dirigencia del club.

Como se recuerda, se aplicó la suspensión perfecta de labores y esto ocasionó que el plantel reclame que nunca hubo negociación de por medio, sino, más bien, una imposición.

Sin embargo, el plantel sostuvo que el problema se acrecentó cuando, una vez aplicada dicha medida, la dirigencia de Binacional perdió contacto con ellos y no se ha pronunciado respecto a la reanudación de la Liga 1 el próximo 31 de julio.

Asimismo, detallaron que no se les ha comunicado como será el modo de entrenamiento ni tampoco la sede. "Hay jugadores que están en Lima, otros en Juliaca, otros en Arequipa y necesitamos saber qué hacer para poder movilizarnos con tiempo. No sería justo que nos llamen un día antes para decirnos que tenemos que presentarnos a entrenar", comentó el arquero Raúl Fernández.

Por su parte, Yorkman Tello, jugador del equipo, indicó que, si bien ya han solicitado ayuda por parte de la Agremiación de Futbolistas (SAFAP), están esperando que la Federación Peruana de Fútbol vea el caso directamente si es que la dirigencia del equipo no les comunica nada hasta antes de los entrenamientos.

"Quisiéramos que al menos nos digan cómo vamos a hacer o dónde tenemos que entrenar. No es justo que no sepamos ni siquiera cómo será el inicio de las pruebas (de coronavirus). Ni siquiera nos han preguntado si tenemos familiares infectados. Simplemente no han dicho nada", detalló el futbolista.