Con el Universitario vs Cusco FC: conoce la programación fecha 11 del Torneo Clausura

El fútbol no se detiene. Esta semana se disputará la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto, en la que Universitario puede consolidarse como serio candidato al título nacional.

El jueves 25 se abre la jornada con el partido entre Ayacucho FC vs Juan Pablo II (3:00 p.m.), y cierra el día el duelo entre Deportivo Garcilaso y UTC (7:00 p.m.).

El viernes se disputarán tres partidos. A las 11:00 a.m., Alianza Universidad se enfrenta a Sport Boys; a la 1:15 p.m., ADT recibe a Alianza Atlético; y a las 3:30 p.m., Grau jugará ante Sport Huancayo.

El sábado 27 se jugarán dos partidos. Comerciantes Unidos vs Melgar (3:00 p.m.) y -cierra el día- el partido de la jornada: Universitario vs Cusco FC en el Monumental.

Y el domingo 28, se jugará un solo partido: el Cienciano vs Alianza Lima en Cusco.

Para esta fecha, Sporting Cristal y Los Chankas descansan.

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025

Jueves 25 de septiembre

Ayacucho FC vs Juan Pablo II

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Las Américas

Deportivo Garcilaso vs UTC

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Viernes 29 de septiembre

Alianza Universidad vs Sport Boys

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Heraclio Tapia

ADT vs Alianza Atlético

Hora: 1:15 p.m.

Estadio: Unión Tarma

Atlético Grau vs Sport Huancayo

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Campeones del 36

Sábado 27 de septiembre

Comerciantes Unidos vs Melgar

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Juan Maldonado

Universitario vs Cusco FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Monumental

Domingo 28 de septiembre

Cienciano vs Alianza Lima

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Descansan

Los Chankas

Sporting Cristal