Con el Universitario vs Cusco FC: conoce la programación fecha 11 del Torneo Clausura

Conoce la programación de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto. Universitario vs Cusco FC se proyecta como el cotejo de la jornada.
El fútbol no se detiene. Esta semana se disputará la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto, en la que Universitario puede consolidarse como serio candidato al título nacional.
El jueves 25 se abre la jornada con el partido entre Ayacucho FC vs Juan Pablo II (3:00 p.m.), y cierra el día el duelo entre Deportivo Garcilaso y UTC (7:00 p.m.).
El viernes se disputarán tres partidos. A las 11:00 a.m., Alianza Universidad se enfrenta a Sport Boys; a la 1:15 p.m., ADT recibe a Alianza Atlético; y a las 3:30 p.m., Grau jugará ante Sport Huancayo.
El sábado 27 se jugarán dos partidos. Comerciantes Unidos vs Melgar (3:00 p.m.) y -cierra el día- el partido de la jornada: Universitario vs Cusco FC en el Monumental.
Y el domingo 28, se jugará un solo partido: el Cienciano vs Alianza Lima en Cusco.
Para esta fecha, Sporting Cristal y Los Chankas descansan.
Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025
Jueves 25 de septiembre
Ayacucho FC vs Juan Pablo II
- Hora: 3:00 p.m.
- Estadio: Las Américas
Deportivo Garcilaso vs UTC
- Hora: 7:00 p.m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Viernes 29 de septiembre
Alianza Universidad vs Sport Boys
- Hora: 11:00 a.m.
- Estadio: Heraclio Tapia
ADT vs Alianza Atlético
- Hora: 1:15 p.m.
- Estadio: Unión Tarma
Atlético Grau vs Sport Huancayo
- Hora: 3:30 p.m.
- Estadio: Campeones del 36
Sábado 27 de septiembre
Comerciantes Unidos vs Melgar
- Hora: 3:00 p.m.
- Estadio: Juan Maldonado
Universitario vs Cusco FC
- Hora: 6:00 p.m.
- Estadio: Monumental
Domingo 28 de septiembre
Cienciano vs Alianza Lima
- Hora: 6:00 p.m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Descansan
- Los Chankas
- Sporting Cristal