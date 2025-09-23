Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Con el Universitario vs Cusco FC: conoce la programación fecha 11 del Torneo Clausura

Programación fecha 11 del Torneo Clausura
Programación fecha 11 del Torneo Clausura | Fuente: X | Fotógrafo: @Liga1TeApuesto
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Conoce la programación de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto. Universitario vs Cusco FC se proyecta como el cotejo de la jornada.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El fútbol no se detiene. Esta semana se disputará la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto, en la que Universitario puede consolidarse como serio candidato al título nacional. 

El jueves 25 se abre la jornada con el partido entre Ayacucho FC vs Juan Pablo II (3:00 p.m.), y cierra el día el duelo entre Deportivo Garcilaso y UTC (7:00 p.m.).

El viernes se disputarán tres partidos. A las 11:00 a.m., Alianza Universidad se enfrenta a Sport Boys; a la 1:15 p.m., ADT recibe a Alianza Atlético; y a las 3:30 p.m., Grau jugará ante Sport Huancayo.

El sábado 27 se jugarán dos partidos. Comerciantes Unidos vs Melgar (3:00 p.m.) y -cierra el día- el partido de la jornada: Universitario vs Cusco FC en el Monumental. 

Y el domingo 28, se jugará un solo partido: el Cienciano vs Alianza Lima en Cusco.

Para esta fecha, Sporting Cristal y Los Chankas descansan.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025

Jueves 25 de septiembre

Ayacucho FC vs Juan Pablo II

  • Hora: 3:00 p.m. 
  • Estadio: Las Américas

Deportivo Garcilaso vs UTC

  • Hora: 7:00 p.m. 
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Viernes 29 de septiembre

Alianza Universidad vs Sport Boys

  • Hora: 11:00 a.m. 
  • Estadio: Heraclio Tapia

ADT vs Alianza Atlético

  • Hora: 1:15 p.m. 
  • Estadio: Unión Tarma

Atlético Grau vs Sport Huancayo

  • Hora: 3:30 p.m.  
  • Estadio: Campeones del 36

Sábado 27 de septiembre

Comerciantes Unidos vs Melgar

  • Hora: 3:00 p.m.
  • Estadio: Juan Maldonado

Universitario vs Cusco FC

  • Hora: 6:00 p.m. 
  • Estadio: Monumental

Domingo 28 de septiembre

Cienciano vs Alianza Lima

  • Hora: 6:00 p.m.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Descansan

  • Los Chankas
  • Sporting Cristal
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Liga 1 Liga 1 Te Apuesto 2025 Universitario de Deportes Cusco FC Alianza Lima Sporting Cristal

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA