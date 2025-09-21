Raúl Ruidíaz luego de que Universitario sacara su imagen del Museo Crema: "Pueden hacer lo que quieran"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Respondió. El delantero nacional Raúl Ruidíaz habló por primera vez luego de que Universitario sacara su imagen del Museo Crema.

En conversación con los medios, el atacante de Atlético Grau dijo que no le afectaban "esas cosas" y que la dirigencia puede "hacer lo que quiera"

"Son cosas que a mí no me afectan. Es más, ni sabía que estaba yo ahí. Me enteré hace un par de meses. Ellos pueden hacer lo que quieren", indicó el atacante.

Luego, al ser consultado sobre el video que público tras la derrota Crema ante Palmeiras, aseguró que no estaba al tanto de lo que pasaba en la 'U', pero que no haría algo que "afecte al club de donde salió".

"Lo que pasa es que yo no estoy pendiente de Universitario. Yo tengo mi vida y lo que es Grau. Yo, en la vida, voy a subir algo que afecte al equipo donde yo he salido. Es ilógico. Se hizo una película, ya yo salí a aclarar y si la gente cree, bien, yo no estoy para hacer un cuento", finalizó.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Universitario explicó por qué sacó a Raúl Ruidíaz del Museo Crema

“Yo creo que cada uno cosecha lo que siembra. A mí particularmente no me pareció”, dijo Daniel Amador, gerente de marketing de Universitario, en entrevista con Colectivo World.

El directivo señaló que la decisión de retirar las imágenes de Raúl Ruidíaz están vinculadas a la publicación del atacante tras la caída con Palmeiras.

“La ‘U’ es una institución que necesita respeto. Nadie puede estar por encima del club. Eso se ha demostrado de una manera clara en estos años, en donde hubo muchas situaciones positivas y negativas, y se dejó claro que la institución está por encima de cualquier persona o cosa. Nadie va a hacer algo contra la ‘U’ y no tener una respuesta del club”, remarcó.