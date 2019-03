Juan Reynoso ha salido campeón del torneo peruano con Universitario y Melgar. | Fuente: Prensa Real Garcilaso

Si bien Juan Reynoso admitió que ve algunas cosas similares en el fútbol peruano desde que dejó Melgar, también cree que hay algunas cosas que han cambiado. En conversación con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, el nuevo estratega de Real Garcilaso se refirió a la situación actual y consideró que hay más escándalos que antes, lo cual los relacionó a un tema de egos.

"Uno no se puede presdisponer, hay que estar en el día a día. Nombres no han cambiado mucho, aunque parece que hay más escándalos que antes. Vamos a ir conociendo en el día a día quiénes son los buenos y malos, pero aparentemente pasa mucho que los buenos son malos y los malos son buenos. La presencia en un Mundial nos ha dado otra imagen internacional, pero por egos nos disparamos a los pies y parece que no hubiera habido una mejora", dijo el entrenador de 49 años.

Asimismo, Juan Reynoso dio a conocer que, durante su etapa como técnico de Melgar, coordinó una reunión con el dueño de Real Garcilaso pero esta nunca se llegó a dar. También, dejó en claro que el encuentro que tuvieron hace unos días fue la primera vez que hablaron cara a cara.

"Lo que le ha costado a la gente de Real Garcilaso es tener en claro una hoja de ruta para optimizar un proyecto. Directamente hablé una vez con Julio Vásquez solo una vez, recuerdo que quedamos en reunirnos en Ciudad de México cuando estaba en vacaciones en Melgar pero nunca se dio. Es la primera vez que nos sentamos y conversamos, hicimos química y después todo fue más fácil", sentenció Juan Reynoso.