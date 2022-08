Alianza Lima y Sporting Cristal no jugarán la Supercopa 2022 | Fuente: @LigaFutProf

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, anunció que la Copa Bicentenario y la Supercopa no se jugará este año.

En la fecha central del centenario de la FPF, Agustín Lozano anunció una serie de reformas del fútbol peruano. La primera medida es dejar sin efecto la realización de la Copa Bicentenario, el tercer torneo del año.

También quedó sin efecto la Supercopa 2022, que se iba a disputar entre Alianza Lima (campeón nacional 2021) y Sporting Cristal (campeón de la Copa Bicentenario).

"Dejar sin efecto el torneo Bicentenario y la Supercopa para este 2022. Para las siguientes ediciones, en coordinación con la comisión organizadora y de subcomisión de fútbol, se evaluará el desarrollo de torneos alternos que beneficien a clubes en aspectos economicos, deportivos, competitivos y comerciales", anunció Agustín Lozano en conferencia de prensa.

Debido a que no se realizará la Copa Bicentenario, el último cupo de la Copa Sudamericana será el puesto 8 de la Liga1 Betsson.

Alianza Lima quería jugar la Supercopa

Justamente, el técnico de Alianza Lima, Carlos Bustos, comentó que ambos equipos tenían ganas de jugarlo, pero que no había fecha en el calendario.

"No tenemos fecha, ni sabemos si se va jugar esa final con Cristal. Para mí, es un título y debemos buscarle fecha. No sé qué esté pensando el rival, en lo particular nosotros también quisiéramos jugarla", indicó el entrenador argentino.

Otras reformas del fútbol peruano

El titular de la FPF también anunció que el próximo año la Liga1 se jugará con 19 equipos, y habrá 3 descensos. En el 2023 tampoco habrá bolsa de minutos y el ascenso a la Liga 1 será directamente desde la Liga 2. Se implementará el VAR en todos los partidos de Liga 1.

"Este VAR y su aplicación, que también tendrá una supervisión, tendrá una comisión de evaluación de estadios que trabajará desde el mes de octubre para tratar de que todos los estadios donde se juegue futbol profesional cuenten con la infraestructura que permita aplicar esta tecnología", añadió el presidente de la FPF.

En 2024, se jugará con 18 clubes (la Copa Perú dará ascenso a la Liga 2, ya no a Liga1).