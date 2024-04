Manco por su regreso a la Liga 1: "La gente dice que ya estoy viejo, oficialmente nunca me retiré"

El pasado miércoles por la noche, Unión Comercio sorprendió por medio de sus redes sociales al anunciar el fichaje de Reimond Manco para el Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto.

La incorporación de Reimond Manco a la tienda de Unión Comercio se da en un momento sensible del cuadro tarapotino (es último en la tabla) y tras su llegada a su nuevo club el volante habló brevemente con una casa de apuestas, donde aclaró que no se había retirado a nivel profesional.

"La gente dice 'Ya está viejo'. Muchos críticos como suele haber. Siempre dije que era un retiro momentáneo. Tenía muchas cosas en la cabeza. El fallecimiento de mi padre me pegó muy duro", le dijo Manco en la cuenta de Instagram de 'Apuesto.com'.

La palabra de Reimond Manco en Unión Comercio

Posteriormente, el volante ofensivó comentó lo que sera su segunda etapa en el 'Poderoso de Alto Mayo': sabe que las cosas no están para nada fáciles, pero indica que pondrá de su parte para destacar.

"Volver con un reto importante es un fierro caliente, pero hay que asumir con responsabilidad. Entregándome al 100 % puedo dar mi granito de arena", sostuvo.

Por último, Reimond Manco dio cuenta que no sabe si su retorno a Unión Comercio será su última etapa como fútbolista profesional., pues no ve el retiro en el corto plazo a sus 33 años.

"No sé si sea la última oportunidad. Voy a jugar hasta que el cuerpo me dé. Obvio, yo voy a dejar el fútbol, no voy a esperar que él me deje", finalizó.

Lo que le espera a Manco en Unión Comercio

Hay que tener en cuenta que Unión Comercio anda mal en la liga peruana de primera división porque está en el último lugar de la tabla del Apertura con únicamente 6 puntos en 12 jornadas jugadas.

El sábado 27 de abril, Comercio visitará a Sport Boys en el Miguel Grau del Callao y el partido marcaría su debut en este 2024 en la liga peruana de primera división.

