Reimond Manco: "No he tenido ofertas desde que terminó el campeonato" | Fuente: Liga 1

El campeonato está por culminar y el mercado de fichajes en el torneo local ya empieza a moverse. Por su parte, Reimond Manco, ex jugador de Atlético Grau en la presente temporada, se pronunció en redes sociales y habló de su futuro profesional.

Entre las principales preguntas estuvo si ha tenido algún llamado por parte de Alianza Lima, equipo que recientemente descendió a Liga 2. Ante esto, Reimond Manco descartó que haya recibido alguna propuesta por parte del club 'blanquiazul'.

En otra de las historias de Instagram, Manco se grabó diciendo: "Ofertas no he tenido. Me llamaron de un equipo antes de que termine el campeonato, por ética dije que habláramos cuando termine el campeonato. Pero veo que ya contrataron a uno en mi puesto así que va a ser casi imposible. Hay que tener paciencia".

En tanto si tendría problemas con militar por algún equipo en particular, Manco agregó: "Yo jugaría por cualquier equipo, soy profesional antes que todo y no tengo problema por jugar en ningún equipo. Sea quien sea y que sea conveniente para mí".