Ricardo Ciciliano fue campeón con Juan Aurich.

En seis días, Ricardo Ciciliano cumpliría 44 años. Sin embargo, no habrá celebración. Este miércoles 17 de setiembre, a los 43, el colombiano que supo ganarse un nombre en Juan Aurich falleció a causa de una neumonía que lo obligó a ser internado hace un mes.

En esta nota, y a modo de homenaje, recordaremos algunas de sus mejores anécdotas de su carrera profesional como futbolista tanto en Perú como en su país natal.

1. Solo estuvo dos veces en una academia de formación. La primera, tenía cuatro años y se quedó seis meses. La segunda, tenía 12. No continuó por problemas económicos. Su escuela fue la calle. En el año 1991, un amigo lo convence de ir a la Liga de Fútbol del Atlántico, y marca 41 goles. Dos años después, fue parte de la Selección Sub 17. En setiembre de esa misma temporada (1993), con 16 años, debutó en Primera.

2. Se quedó en Perú por la comida y la ciudad. Juan Aurich fue el único equipo extranjero en el que jugó. En una reciente entrevista con AireDeportivo, el colombiano contó qué fue lo que lo cautivó. "En Chiclayo no había edificaciones, parecía Santa Marta y me pareció acogedora. La parte culinaria fue otra cosa que me agradó". Llegó en 2010 y un año después fue campeón nacional.

3. La exigencia del 'Chasqui'. Jesús Álvarez contó que, cuando Ciciliano llegó al 'Ciclón', pidió la camiseta '10' y él no dudó en meterle presión. "Te miré y te dije 'cuidado, que el último marcó 12 goles. Te sonrojaste y no pudiste responder. En tu gol número 13, corriste y aún recuerdo tus palabras: 'Chasqui, cuando me vaya, al que venga aprétalo igual".













4. Se puso los guantes. Aunque era volante, en 2008, con Millonarios, le tocó reemplazar al expulsado José Fernando Cuadrado, quien, además, había generado un penal ante el DIM. El joven portero había reemplazado al lesionado Juan Carlos Henao, y ya no quedaban cambios. Jaime Castrillón fue el encargado de ejecutar la pena máxima: derechazo cruzado y, con una volada, Ciciliano lo atajó. Obtuvo el triunfo.

5. ¿Por qué fue arquero? 'Cici', de chico, solía entrenar como arquero por puro gusto. Además, en los partidos recreativos durante las prácticas, también se paraba bajo los tres palos. En Deportes Tolima, además, le tocó hacerlo también. "Estaba resignado, pero vi el perfil de Castrillón y dije 'este man se está perfilando como yo le pego en los penales'. Fue algo milagroso", recordó tiempo después.

6. Récord con dedicatoria. Fue el primer jugador de campo que atajó un penal en el fútbol profesional colombiano. Una noche antes, había fallecido su abuelo.

7. Récord sin memoria. Ricardo Ciciliano anotó el gol más rápido de Deportes Tolima. Sucedió el 24 de abril del año 2004, a los 20 segundos de un encuentro ante América de Cali. Sin embargo, el colombiano lo olvidó. "No me acuerdo de ese gol. No lo tengo en mi mente. Indagué con amigos para verlo, quizá ahí lo recuerde", dijo en una entrevista a AireDeportivo.