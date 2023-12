Universitario de Deportes: ¿qué opciones tiene Ricardo Gareca de ser el sucesor de Jorge Fossati?

El movimiento de una pieza lleva al de otra. Luego de tres semanas de gestiones, este miércoles se hizo oficial la desvinculación de Juan Reynoso como entrenador de la Selección Peruana. Esto hizo a un lado el principal obstáculo que, aparentemente, impedía a Jorge Fossati tomar las riendas de la ‘bicolor’. Con el camino despejado, y posterior firma de contrato, el uruguayo será quien deje un vacío en Universitario de Deportes.

Todo equipo busca acertar con la elección de su director técnico, algo que sí consiguió Universitario con Jorge Fossati al punto de guiar a los cremas a la obtención de su estrella 27 y cortar una racha de 9 años sin títulos. El uruguayo asumiría el mando en la Selección Peruana y, si fuera así, la ‘U’ otra vez deberá escoger entrenador, a menos de una semana para el inicio de la pretemporada y con el reto que significa el centenario de la institución en 2024.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

¿Ricardo Gareca vuelve a Universitario?

La salida de Jorge Fossati de Universitario, con contrato por toda la próxima temporada, aún no es oficial. No obstante, el club no presentará trabas para la desvinculación del DT campeón, solo aguardará por el desembolso de la cláusula correspondiente. Eso sí, la directiva ha ido sondeando diversos nombres, entre ellos los de Gabriel Milito y Gabriel Heinze. Estos contactos se dieron también con Ricardo Gareca, ya con un paso por el conjunto crema.

RPP pudo conocer que con Ricardo Gareca hubo diálogo para conocer sus pretensiones económicas. El extécnico de la Selección Peruana se encuentra sin equipo desde que dio un paso al costado en el Vélez Sarsfield de Argentina.

El ‘Tigre’ llegó a la ‘U’ en setiembre 2007, llevando a los merengues hasta el segundo lugar del Clausura de ese año. Ganó el Apertura 2008, pero el bajo nivel en la segunda mitad de ese curso los llevó a no entrar a los play-offs por el título nacional. Así, se acordó no renovar su paso por Ate.

Ricardo Gareca logró 29 triunfos en 66 partidos dirigidos a Universitario. Registró 15 derrotas.Fuente: Andina

Aunque no está unido a ninguna institución, Gareca tiene un acuerdo comercial con una entidad bancaria, lo que dificulta que pueda firmar por un elenco peruano. El contacto con el argentino se dio; sin embargo, quedó descartada la posibilidad que retorne a Universitario, por lo menos de forma inmediata para dirigir al equipo en el año de su centenario.

Mientras se define la situación del entrenador de la ‘U’ para el 2024, la planificación respecto a la pretemporada no se modificará, por lo que esta comenzará el lunes 18 de diciembre teniendo como encargados a Jorge Araujo y Piero Alva de forma transitoria. El tema de concretar refuerzos también se retomará cuando se haya definido el caso del DT.

NUESTROS PODCASTS

2023: RPP cumplió 60 años siendo la voz del Perú

En 2023 RPP cumplió 60 años siendo la voz de todos los peruanos. A las actividades conmemorativas por estas seis décadas se sumó la renovación del compromiso de seguir impulsando el progreso de todos los peruanos a través de información plural, útil y objetiva.