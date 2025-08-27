Roberto Zegarra, periodista deportivo que brilló en RPP, murió a los 81 años

Roberto Zegarra Torres es recordado por sus apasionantes narraciones deportivas en RPP Noticias.
El periodismo deportivo peruano está de luto. Roberto Zegarra Torres, una de las voces más emblemáticas de la radiodifusión deportiva nacional y responsable de transmitir importantes eventos del deporte a través de RPP, falleció este miércoles a los 81 años.
La trayectoria de Zegarra lo coloca como uno de los mejores narradores de la historia en el periodismo peruano. Su voz tradicional acompañó a varias generaciones en casi 60 años.
Después de pasar por diversas radios, llegó a Radio Programas del Perú (RPP) a inicio del mundial de España 82 para dejar una huella imborrable con frases como "Especie de córner corto" y "Abrazo a la distancia".
Roberto Zegarra realizó las coberturas de los Mundiales de fútbol en México 1970, España 1982, México 1986, Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Alemania 2006.
'Zegarrita', como le conocían de cariño, formó parte del equipo de RPP por largos años entre 1982 a 2013.