Roberto Zegarra, periodista deportivo que brilló en RPP, murió a los 81 años

El periodismo deportivo peruano está de luto. Roberto Zegarra Torres, una de las voces más emblemáticas de la radiodifusión deportiva nacional y responsable de transmitir importantes eventos del deporte a través de RPP, falleció este miércoles a los 81 años.

La trayectoria de Zegarra lo coloca como uno de los mejores narradores de la historia en el periodismo peruano. Su voz tradicional acompañó a varias generaciones en casi 60 años.

Después de pasar por diversas radios, llegó a Radio Programas del Perú (RPP) a inicio del mundial de España 82 para dejar una huella imborrable con frases como "Especie de córner corto" y "Abrazo a la distancia".

Roberto Zegarra realizó las coberturas de los Mundiales de fútbol en México 1970, España 1982, México 1986, Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Alemania 2006.

'Zegarrita', como le conocían de cariño, formó parte del equipo de RPP por largos años entre 1982 a 2013.