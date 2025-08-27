Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 26 de agosto | "¡Fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno!"
EP 1059 • 12:18
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Para no olvidar
EP 32 • 39:20
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26

Roberto Zegarra, periodista deportivo que brilló en RPP, murió a los 81 años

Roberto Zegarra, figura histórica de RPP.
Roberto Zegarra, figura histórica de RPP. | Fuente: RPP
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Roberto Zegarra Torres es recordado por sus apasionantes narraciones deportivas en RPP Noticias.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El periodismo deportivo peruano está de luto. Roberto Zegarra Torres, una de las voces más emblemáticas de la radiodifusión deportiva nacional y responsable de transmitir importantes eventos del deporte a través de RPP, falleció este miércoles a los 81 años.

La trayectoria de Zegarra lo coloca como uno de los mejores narradores de la historia en el periodismo peruano. Su voz tradicional acompañó a varias generaciones en casi 60 años.

Después de pasar por diversas radios, llegó a Radio Programas del Perú (RPP) a inicio del mundial de España 82 para dejar una huella imborrable con frases como "Especie de córner corto" y "Abrazo a la distancia".

Roberto Zegarra realizó las coberturas de los Mundiales de fútbol en México 1970, España 1982, México 1986, Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Alemania 2006.

'Zegarrita', como le conocían de cariño, formó parte del equipo de RPP por largos años entre 1982 a 2013.


Jesús 'Tanke' Arias recordó a Roberto Zegarra
Jesús 'Tanke' Arias recordó a Roberto Zegarra. | Fuente: RPP

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Roberto Zegarra RPP Narrador

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA