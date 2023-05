¿Rodrigo Ureña puede llegar a la Selección Chilena? Esto dice la prensa sureña sobre el volante de la 'U'

Rodrigo Ureña, volante de Universitario, ha ido de menos a más desde su llegada al Perú para jugar la Liga 1 Betsson 2023.

Y es que su inicio no fue del todo bueno: las tres derrotas seguidas de la 'U' contra Alianza Lima, Unión Comercio y Carlos A. Mannucci dejaron en evidencia al cuadro crema en donde Rodrigo Ureña es volante de contención. Aunque, con la llegada de Jorge Fossati su nivel se elevó, siendo clave en el mediocampo para la recuperación del balón en la actualidad.

Los aplausos para Ureña se dan cada vez que la 'U' juega en el Monumental. Muestra de ello fue su partidazo contra Santa Fe, en donde fue vital para que los de Ate ganen y se pongan como líderes del Grupo G de la Copa Sudamericana. Ante ello, ¿es posible que el mediocampista pueda ser convocado a la Selección de Chile en el corto o mediano plazo?

Es así que RPP Deportes se comunicó con dos periodistas chilenos, quienes dieron sus impresiones sobre lo mostrado por su compatriota en lo que va de temporada y si es que hay chances de verlo con la indumentaria de 'La Roja'.

Las chances de ver a Rodrigo Ureña con la camiseta de Chile

Edson Figueroa, de Redgol, indica que el exjugador del Tolima está en el radar general, aunque es complicado que sea llamado para representar a su país.

"Al igual que todo futbolista chileno que está en el extranjero es seguido por el entrenador Eduardo Berizzo. Sin embargo, no es de sus predilectos porque es una posición en donde Chile tiene bastantes jugadores. Ha utilizado 'nombres del recambio' como se llaman como Víctor Felipe Méndez (CSKA Moscú) que está en Rusia, Williams Alarcón que está en España (UD Ibiza) y otros nombres en desmedro de Ureña".

Luego, destacó su gran desempeño en la tienda merengue, aunque menciona que no lo ve llamado para los amistosos de junio contra República Dominicana y Bolivia.

"Es sabida su buena campaña, pero a sus 30 años no ha sido nominado a la Selección Chilena. Le pesa también que cuando estuvo en un equipo grande, la 'U' de Chile, no anduvo de buena manera. En sus campañas en Colombia, en donde también estuvo bastante bien, tampoco fue considerado para el equipo. Por ende, no es uno de los jugadores predilectos para llamar porque tampoco ha sido llamado en los anteriores amistosos", dijo.

Por su parte, Alejandro Cisternas, de El Mercurio, indica que conocen que Rodrigo Ureña es uno de los más destacados en Universitario.

"Acá en Chile el torneo peruano no es muy seguido. No tenemos muchas referencias de lo que está haciendo, más allá de lo que informa la prensa, de saber sus resultados, de ver que ha sido elogiado mucho por los medios peruanos. Sabemos que se ha ganado un lugar", sostuvo el periodista.

Además, agrega que "salió muy joven del fútbol chileno, salió de la Universidad de Chile y no se consolidó. Sí ha podido encontrar su lugar en el fútbol sudamericano. Estuvo en Colombia con buenas actuaciones. Sobre la posibilidad de la selección, creo que Berizzo tiene su foco en jugadores del fútbol europeo o más poderosos que el fútbol chileno. Tenemos el caso de Matías Fernández que destaca en Independiente del Valle y no es considerado. Siempre se preferirá a uno que milite en Europa".

