Iván Bulos realizó su mejor temporada goleadora en Deportivo Municipal | Fuente: Instagram

Cuelga los chimpunes. Iván Bulos anunció este jueves a través de sus redes sociales que pone fin a su carrera como futbolista profesional, luego de sufrir una nueva lesión en la rodilla derecha que le obligará a someterse a una operación.

“Como es de público conocimiento, llevo arrastrando problemas en la rodilla derecha hace un par de años. He pasado por más de 5 cirugías, intentando reparar las distintas partes afectadas. El último mes sufrí una nueva lesión por la cual tengo que pasar nuevamente por el quirófano y me vi en la obligación de tomar una decisión respecto a mi futuro.

Toda mi vida me he caracterizado por no rendirme ante las adversidades y es algo por lo cual me siento completamente orgulloso. Es mi forma de entender la vida, por eso hice todo lo que estaba a mi alcance para recuperarme de estas lesiones. No me reprocho absolutamente nada, porque la gente que me conoce sabe que hice hasta lo imposible para poder superar estos problemas", detalló en la parte inicial de su pronunciamiento.

