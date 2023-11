Juan Reynoso: "Me veo en la Selección hasta diciembre del 2025"

Descentralizado Reynoso y su deseo en la Selección Peruana.

Previo al encuentro de este martes 21 ante la Selección de Venezuela por la fecha 6 de las Eliminatorias 2026, Juan Reynoso, técnico de la Selección Peruana, habló en conferencia de prensa sobre los comentarios generados en redes sociales con relación a su continuidad.

"Estamos enfocados en lo de mañana. Me veo hasta diciembre de 2025, que es mi contrato. Hasta ahí me veo", indicó en un primer instante.

Luego, habló sobre un spot publicitario que pedía algunos cambios. "Me sorprende. No tengo acceso a redes y no vivo el minuto a minuto. Si algún patrocinador menciona algunos cambios, creo que el que más quiere cambio en el fútbol peruano soy yo. Ojalá vaya por ese lado", dijo el estratega nacional de 53 años.

Contra Bolivia jugamos bien

En otro momento de la charla, Juan Reynoso señaló que le gustó lo que mostró el equipo peruano en la derrota por 2-1 ante Bolivia en La Paz.

"Lo de Bolivia me gustó. He visto el video dos veces y tenemos las estadísticas. Creo que el equipo tuvo una mejora importante en una geografía distinta para nosotros. Mañana esperamos que eso se siga reforzando en el rendimiento", finalizó.

Hasta el momento, la Selección Peruana se encuentra en el último lugar de las Eliminatorias con solo un punto. En cinco partidos, registra cuatro derrotas y un empate.

